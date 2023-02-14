أول منافس لترمب.. هايلي تخوض سباق الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية

أعلنت نيكي هايلي، الثلاثاء، خوض سباق الحزب الجمهوري للترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وفي مطلع فبراير، أفادت وسائل إعلام أميركية أن هايلي، السفيرة السابقة للأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، تخطط للإعلان عن ترشحها للرئاسة، لتكون بذلك أول منافس جمهوري معلن لدونالد ترمب، الرئيس الأميركي السابق، في وقت أبطأ فيه المرشحون المحتملون الآخرون تحركاتهم.

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ويعود قرار هايلي المتمهل بالدخول إلى السباق إلى الاستراتيجية الأكثر حذراً التي اعتمدها معظم المرشحين المحتملين الآخرين الذين قرروا أنه لا داعي للإسراع في استعداداتهم.

ويخشى المرشحون المحتملون من أن يصبحوا هدفا مبكرا لحملات هجوم يشنها ترمب.