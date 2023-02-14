اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ترمب وهايلي
هايلي وترمب
أميركا وبايدن

أول منافس لترمب.. هايلي تخوض سباق الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية

قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت نيكي هايلي، الثلاثاء، خوض سباق الحزب الجمهوري للترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وفي مطلع فبراير، أفادت وسائل إعلام أميركية أن هايلي، السفيرة السابقة للأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، تخطط للإعلان عن ترشحها للرئاسة، لتكون بذلك أول منافس جمهوري معلن لدونالد ترمب، الرئيس الأميركي السابق، في وقت أبطأ فيه المرشحون المحتملون الآخرون تحركاتهم.

كريم فهمي: أنا شخصية صعبة.. وزوجتي تتحملني كثيرا ثقافة وفن خاص كريم فهمي: أنا شخصية صعبة.. وزوجتي تتحملني كثيرا

ويعود قرار هايلي المتمهل بالدخول إلى السباق إلى الاستراتيجية الأكثر حذراً التي اعتمدها معظم المرشحين المحتملين الآخرين الذين قرروا أنه لا داعي للإسراع في استعداداتهم.

ويخشى المرشحون المحتملون من أن يصبحوا هدفا مبكرا لحملات هجوم يشنها ترمب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأردن يرسل قافلة مساعدات من 14 شاحنة إلى سوريا لتوزيعها على منكوبي الزلزال الأردن يرسل قافلة مساعدات من 14 شاحنة إلى سوريا لتوزيعها على منكوبي الزلزال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط