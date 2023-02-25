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Russian Navy's patrol ship Bykov class corvette Dmitry Rogachev sails in Bosphorus, on its way to the Black Sea, in Istanbul, Turkey February 16, 2022. REUTERS/Yoruk Isik
سيفنة عسكرية روسية (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

سفن روسيا بالبحر الأسود تتضاعف.. وبايدن: كييف لا تحتاج إف-16

أوكرانيا تؤكد أن روسيا ضاعفت عدد السفن الحربية في البحر الأسود استعداداً على ما يبدو لشن هجمات.. وبايدن يستبعد إرسال مقاتلات من طراز إف-16 لكييف

العربية.نت
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يحتاج إلى طائرات إف-16 حالياً، مستبعداً إرسال مثل هذه المقاتلات إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

وأضاف بايدن، في مقابلة أجرتها معه قناة "إيه. بي. سي. نيوز" مساء الجمعة، أن زيلينسكي "لا يحتاج إلى مقاتلات إف-16 الآن.. أنا أستبعد ذلك في الوقت الحالي".

في سياق متصل، قال الجيش الأوكراني إن روسيا ضاعفت عدد السفن العاملة في البحر الأسود الجمعة، وتوقّع أن يكون هذا استعداداً لمزيد من الضربات الصاروخية.

وتطلق البحرية الروسية على نحو متكرر صواريخ من أسطولها في البحر الأسود في إطار مسعى موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأوكرانية ومنشآت توليد الطاقة.

استهداف منشآت الطاقة في كييف (أرشيفية)
استهداف منشآت الطاقة في كييف (أرشيفية)

وقالت القيادة العسكرية في المنطقة الجنوبية في تحديث على فيسبوك مساء الجمعة: "تضاعف أسطول السفن الحربية في البحر الأسود مقارنةً بصباح اليوم.. الآن يوجد ثماني سفن".

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وأضافت أن ذلك "قد يشير إلى أن هجوماً صاروخياً وضربات بطائرات مسيرة قيد الإعداد".

وأوضحت أن إحدى السفن فرقاطة مسلحة بثمانية صواريخ من طراز كاليبر.

وكانت أوكرانيا قالت يوم السبت الماضي إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ من طراز كاليبر من البحر الأسود، تم إسقاط اثنين منها.

ويتمركز أسطول روسيا في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014.

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