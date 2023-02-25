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U.S. President Joe Biden and First Lady Jill Biden arrive on the South Lawn of the White House following a weekend in Delaware, in Washington, U.S., January 23, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
جو وجيل بايدن (أرشيفية)
أميركا وبايدن

"لم يكتف".. جيل بايدن تكشف نية زوجها الترشح بـ2024

مساعدو الرئيس الأميركي قالوا إن الإعلان الرسمي من المرجح أن يصدر في أبريل

نيروبي – أسوشيتد برس
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طرحت السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن واحداً من أوضح المؤشرات حتى اللحظة على أن الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية، حين قالت في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الجمعة، إنه لم يتبق شيء "إلى حد بعيد" سوى معرفة توقيت ومكان الإعلان عن هذا الأمر.

على الرغم من أن بايدن قال منذ فترة طويلة إنه يعتزم السعي إلى إعادة انتخابه، إلا أنه لم يعلن ذلك رسمياً بعد فيما يعمل على تبديد الشكوك حول ما إذا كان أكبر سناً من أن يستمر في العمل كرئيس للولايات المتحدة. وسيكون عمر بايدن في نهاية ولايته الثانية 86 عاماً.

وقالت السيدة الأولى الأميركية في نيروبي، المحطة الثانية والأخيرة في جولتها التي تستغرق خمسة أيام بأفريقيا: "يقول (بايدن) إنه لم يكتف. لم يكمل ما بدأه. وهذا هو المهم.. كم مرة يجب أن يقولها لكم حتى تصدقوها؟".

جيل بايدن في ناميبيا خلال جولتها الافريقية
جيل بايدن في ناميبيا خلال جولتها الافريقية
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قال مساعدو بايدن إن الإعلان من المرجح أن يصدر في أبريل، بعد انتهاء الربع الأول من فترة جمع التبرعات، وهو التوقيت الذي أطلق فيه الرئيس السابق باراك أوباما رسميا حملة إعادة انتخابه.

ولطالما وصفت السيدة الأولى بأنها شخصية رئيسية في فلك بايدن بينما يخطط لمستقبله. وتعقيباً على هذا، ضحكت جيل بايدن وردت: "لأنني زوجته".

لكنها تجاهلت السؤال حول ما إذا كانت هي الصوت المرجح لقرار ترشحه لإعادة انتخابه. واكتفت بقول: "بالطبع سوف يستمع إلي، لأننا زوجان". غير أنها أضافت لاحقاً قائلة: "لقد اتخذ قراره، صدقوني".

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