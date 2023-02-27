بعزلها اقتصادياً.. سيناتور أميركي يحذر الصين من مصير روسيا

حذر السيناتور الأميركي بن كاردان من أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على الصين إذا تحركت لتقديم مساعدة عسكرية كبيرة لروسيا في حربها على أوكرانيا كما اقترح بعض المسؤولين في الأيام الأخيرة.

وتابع في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي": "الصين بحاجة إلى معرفة أنه ستكون هناك عواقب، لقد عزلنا روسيا اقتصاديًا"، مضيفاً "يمكننا أن نفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالعقوبات على الصين".

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كما أضاف السيناتور الديمقراطي "الصين بحاجة إلى أن تفهم أنها بحاجة إلى أن تكون على الجانب الصحيح من التاريخ هنا. هناك هجوم على سيادة دولة مستقلة، وما فعلته روسيا عدوان وينبغي أن تكون الصين معنا في الغالبية العظمى من العالم".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حذر، الأسبوع الماضي، من أن الصين تفكر في إرسال مساعدات عسكرية كبيرة إلى موسكو، بما في ذلك الذخيرة والأسلحة في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لشن هجوم مضاد جديد.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على قرار يدعو الجيش الروسي إلى الانسحاب من أوكرانيا، مع امتناع الصين عن التصويت.

لا دليل حتى الآن

وأكد الرئيس بايدن، يوم الجمعة، أنه لا يوجد دليل "حتى الآن" على وقوف الصين إلى جانب روسيا، لكنه قال إنه تحدث عن الأمر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف "لقد أجريت محادثة طويلة معه حول هذا الأمر، وقلت انظر هذا ليس تهديدًا، إنه مجرد بيان، لقد انسحبت 600 شركة من روسيا"، مضيفاً "لقد أخبرتني أن مستقبل الصين يعتمد على الاستثمار من العالم الغربي وهذا مهم.. سأراقب ذلك فقط".

يشار إلى أن معلومات استخباراتية أميركية كانت أفادت سابقاً باستعداد بكين لدعم موسكو بالسلاح والمسيرات الانتحارية، ما قد يقلب مسار الحرب الجارية بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط دعم غربي عسكري كبير لكييف.