رايس تحذر مرشحي الحزب الجمهوري من تصريحاتهم حول أوكرانيا

حذرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس يوم الأحد من أن المرشحين الرئاسيين المحتملين للحزب الجمهوري في 2024 الذين طالبوا الولايات المتحدة بسحب دعمها لأوكرانيا في حربها مع روسيا يجب أن يكونوا حذرين في كلامهم.



وخلال ظهورها على قناة CBSNews سألت المذيعة رايس عن التصريحات الأخيرة من الرئيس السابق ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس والتي تنتقد الولايات المتحدة لدعمها القوي لكيف.

وردت "من المهم حقاُ أن يفهم كل من يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة جوهر هذا الصراع وحقيقة أننا لا ندافع فقط عن استقلال أوكرانيا ولكننا ندافع عن نظام قائم على القواعد"، في إشارة الى منع احتلال دولة من قبل أخرى بالقوة العسكرية.

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وأضافت رايس التي خدمت في إدارة بوش إنه "من المهم حقاً" أن يفهم المرشحون للرئاسة "جوهر هذا الصراع". وتابعت إن إسقاط الدعم لأوكرانيا لن يترك فقط إرثاً قاتماً، بل قد يؤدي في النهاية إلى خلق مشاكل أقرب إلى الوطن.

وقالت إن المواطنين الأميركيين سيعيشون في عالم انتصرت فيه روسيا في الحرب على أوكرانيا مدركين أن بلادهم كان بإمكانها فعل شيء لمنع هذه النتيجة.

وأضافت "لا أعتقد أن هذه ستكون رسالة جيدة للغاية يتعين على رئيس مستقبلي تسليمها لأن هذه المشكلة ستأتي إلى مكتبه؟" مشيرة إلى الهجمات السابقة على أمريكا وجيشها التي جرّت الولايات المتحدة إلى صراعات عالمية.

وتابعت "أقول فقط تذكروا تواريخ 1914 ، 1941 ، 2001 ، هذه الصراعات تعود دائمًا إلى الوطن".



وفي مقابلة مع Fox News الأسبوع الماضي، قال ديسانتس، الذي لم يعلن بعد عن ترشحه للبيت الأبيض، إن الرئيس بايدن "يتجاهل" القضايا المحلية أثناء سفره إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للصراع.

من جانبه قال ترمب أيضاً إن الولايات المتحدة يجب أن تبطئ مساعدتها لأوكرانيا وأن تدفع بدلاً من ذلك لإجراء محادثات بين كييف وموسكو.

زيارة بايدن

وصادف يوم الجمعة مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين، وعشرات الآلاف من الضحايا العسكريين من كلا الجانبين، وتشريد أكثر من 8 ملايين مواطن أوكراني.

وسافر بايدن إلى كييف يوم الاثنين الماضي في رحلة مفاجئة لإظهار الالتزام الأمريكي المستمر والإعلان عن 500 مليون دولار إضافية من المساعدات الأمريكية للبلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن زيارة بايدن "أنا ممتن للولايات المتحدة لوقوفها مع أوكرانيا وعلى شراكتنا القوية نحن مصممون على العمل معًا لضمان فوز أوكرانيا".