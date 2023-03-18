ماسك: إذا اعتقل ترمب سيحقق فوزاً ساحقاً بالانتخابات الرئاسية

توقع الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، أن ينتهي المطاف بالرئيس السابق دونالد ترمب في البيت الأبيض عام 2024 إذا وجهت إليه لائحة اتهام من قبل المدعين العامين في مانهاتن.

وقال ماسك في تغريدة: "إذا حدث هذا، فسيعاد انتخاب ترمب بانتصار ساحق".

If this happens, Trump will be re-elected in a landslide victory — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023

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جاءت تغريدة ماسك في الوقت الذي أعلن فيه ترمب على منصة Truth Social الخاصة به أن "تسريبات غير قانونية" من مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج تشير إلى أنه "سيُعتقل الثلاثاء".

وجاء التعليق من رئيس تويتر وأغنى رجل في العالم رداً على مقطع "فوكس نيوز" الذي يوضح بالتفصيل كيف يمكن "تقييد" ترمب و"أخذ بصمات أصابعه ومعالجته" و"مرافقته إلى قاعة المحكمة".

كما أفادت "فوكس نيوز" بأن سلطات إنفاذ القانون تبحث طريقة تنفيذ اعتقال ترمب إذا صدر القرار، وتناقش ذلك مع فريق حراسته.

استعدادات أمنية

وكان مكتب إنفاذ القانون والخدمة السرية يناقشان "اللوجستيات" و"الاستعدادات الأمنية" لكيفية حدوث عملية الاعتقال.

ومنذ الاستحواذ على تويتر، استعاد ماسك مئات الحسابات المحظورة سابقاً، بما في ذلك حساب ترمب.

كما سُمح للرئيس السابق مؤخراً بالدخول إلى موقع يوتيوب بعد توقف لمدة عامين.