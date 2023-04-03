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A jet flies by a suspected Chinese spy balloon as it floats off the coast in Surfside Beach, South Carolina, US, on February 4, 2023. (Reuters)
المنطاد الصيني فوق أميركا
أميركا و الصين

تقرير: المنطاد الصيني جمع معلومات عن مواقع عسكرية حساسة

رصد المنطاد لأول مرة في 28 يناير.. وأُسقط في الرابع من فبراير بواسطة طائرة مقاتلة "اف 22" قبالة شواطئ ساوث كارولينا

العربية.نت
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ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤوليْن أميركيين كبيرين حاليين ومسؤول كبير سابق، أن المنطاد الصيني الذي حلق فوق الولايات المتحدة جمع معلومات مخابراتية عن عدة مواقع عسكرية أميركية حساسة رغم جهود إدارة الرئيس جو بايدن لمنعه من ذلك.

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وتم رصد المنطاد لأول مرة من قبل الولايات المتحدة في 28 يناير الماضي، وأسقطه الجيش الأميركي في النهاية قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بعد عبور البلاد.

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وأُسقط المنطاد في الرابع من فبراير بواسطة طائرة مقاتلة "اف 22" قبالة شواطئ ساوث كارولاينا، وتم على الفور نشر فرق لانتشال الحطام من البحر.

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