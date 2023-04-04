قبل ساعات من محاكمته.. ترمب يضيف محامياً مرموقاً لفريق دفاعه

قبل يوم واحد من استسلام الرئيس السابق دونالد ترمب لمواجهة تهم ناجمة عن مدفوعات لشراء صمت إحدى الممثلات الإباحيات، أضاف ترمب محامياً جديدًا إلى فريق دفاعه وهو مدعٍ فيدرالي سابق يتمتع بخبرة واسعة في قضايا ذوي الياقات البيضاء.

المحامي المعروف تود بلانش سيعمل مع سوزان آر نيكليس وجوزيف تاكوبينا اللذين كانا يمثلان ترمب في التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في مانهاتن، والذي أدى إلى لائحة اتهام من المتوقع أن يتم الكشف عنها يوم الثلاثاء.

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ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات ومن المنتظر أن يدفع بأنه غير مذنب عندما يمثل أمام المحكمة.

ويتمتع بلانش، 48 عامًا، بسمعة كبيرة كمدافع عدواني بالإضافة إلى علاقاته بالفريق القانوني لترمب، وهو يمثل بوريس إبشتاين أحد كبار مستشاري ترمب الذي قيل إنه أخبر ترمب أنه يعتقد أن بلانش هو الخيار الصحيح لتمثيل الرئيس السابق وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين الذين أبلغوا صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

ومثل بلانش رئيس حملة ترمب السابق بول دي مانافورت بعد أن وجه مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن الاتهام إلى مانافورت بتهمة الاحتيال وجرائم أخرى في عام 2019.



وكانت التهم الحكومية مماثلة لتلك التي أدين فيها مانافورت في محكمة اتحادية في عام 2018 وهي إدانة حصل على عفو من ترمب بسببها.

ومن بين عملاء بلانش الآخرين إيغور فرومان وهو زميل سابق لرودولف جيولياني الذي أقر بالذنب في عام 2021 وحُكم عليه بالسجن 366 يومًا بتهمة التماس مساهمة مالية من مانح أجنبي.

وبالإضافة إلى العمل القانوني، أمضى بلانش ما يقرب من عقد من الزمان كمساعد المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث حاول وأشرف على قضايا ذوي الياقات البيضاء وكان رئيسًا مشاركًا للوحدة التي تحقق في جرائم العنف.

وحصل على شهادته في القانون من كلية الحقوق في بروكلين، حيث درس في المساء بينما كان يعمل بدوام كامل كمساعد قانوني في مكتب المنطقة الجنوبية.

ويتمتع محاميا ترمب الآخران نيكيليس وتاكوبينا بخبرة طويلة في تمثيل العملاء البارزين في محاكم ولاية نيويورك والمحاكم الفيدرالية وكلاهما له علاقات مع ترمب.