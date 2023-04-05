سجال بين إيلون ماسك وسيناتور ديمقراطي حول محاكمة ترمب

رد الملياردير الأميركي إيلون ماسك على زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ، بعد أن قال إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سيحظى بمحاكمة عادلة تتبع الحقائق والقانون.

"العدالة قبل المحسوبية"

وقال ماسك في تغريدة إنه لتجنب فقدان ثقة الجمهور الأميركي، "من المهم أن يلاحق نظامنا القضائي الديمقراطيين والجمهوريين بنفس القوة"، مضيفا "أيهما يضع العدالة قبل المحسوبية هو الذي يستحق الثقة".

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وكان السيناتور تشاك شومر قد قال في حسابه تويتر "أعتقد أن دونالد ترمب سيحظى بمحاكمة عادلة تتبع الحقائق والقانون ولا مكان في نظامنا القضائي لأي تأثير خارجي أو ترهيب في العملية القانونية. ومع استمرار المحاكمة الاحتجاج حق أميركي لكن يجب أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية".

"سابقة خطيرة"

وحذر الجمهوريون من أن لائحة الاتهام غير المسبوقة ضد الرئيس الأميركي السابق في تهم متعددة تشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تخفض مستوى الملاحقات السياسية المستقبلية مع وضع الأمة على منحدر زلق محفوف بالمخاطر.

ويقارن بعض الجمهوريين لائحة اتهام ترمب المتعلقة بجرائم تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة اباحية بإقالة الجمهوريين في مجلس النواب للرئيس آنذاك بيل كلينتون في عام 1998 بتهم تتعلق بعلاقته مع متدربة في البيت الأبيض.

ويتوقعون أن توجيه الاتهام إلى ترمب سيجعل الرؤساء السابقين والشخصيات السياسية الأخرى في المستقبل أكثر عرضة للملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية.