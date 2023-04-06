ترمب أصبح مسجلا رسميا في قاعدة بيانات جرائم نيويورك

رسميا أصبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مسجلا في قاعدة بيانات السجل الجنائي سيئة السمعة في نيويورك جنبًا إلى جنب مع القتلة المتهمين والمجرمين العنيفين.

وتم توثيق تفاصيل قضية ترمب، البالغ من العمر 76 عامًا، في نظام محكمة ولاية نيويورك الموحد المعروف أيضًا باسم Web Crims في أعقاب اتهامه غير المسبوق بتهم جنائية في محكمة مانهاتن العليا، يوم الثلاثاء.

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ويضم السجل على الإنترنت اسم الرئيس الخامس والأربعين، والسنة التي ولد فيها، والتهم الجنائية الـ 34 التي يواجهها، والدفع بـ "البراءة" الذي أدلى به الرئيس السابق خلال مشهد اتهامه.

ولا يكشف ملف جرائم الويب الخاص بترمب عن الطبيعة الدقيقة للادعاءات الموجهة ضده، لكن مكتب المدعي العام في مانهاتن ذكر في لائحة اتهام مؤلفة من 16 صفحة أن ترمب تآمر للتأثير بشكل غير قانوني على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من خلال مدفوعات الأموال السرية إلى نجمة إباحية.

ويقول ممثلو الادعاء إن ترمب وآخرين انتهكوا قوانين الانتخابات لوقف انتشار الأخبار السلبية عنه خلال الحملة، بما في ذلك مدفوعات لامرأتين: النجمة الإباحية ستورمي دانيلز، وعارضة بلاي بوي السابقة كارين ماكدوغال.

وبعد عودته إلى فلوريدا فور توجيه الاتهام إليه، قام ترمب بمهاجمة مدعي عام مانهاتن، ألفين براغ، متهمًا إياه بأنه "المجرم" الحقيقي، بعدما "تسربت" تفاصيل لائحة الاتهام ضد ترمب قبل بدء جلسة المحكمة.

وانتقد ترمب التحقيق، الذي أجراه مدعي عام منهاتن على مدى سنوات، واعتبره "مطاردة ساحرات" بدوافع سياسية، ونفى ارتكاب أي مخالفات.