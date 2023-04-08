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الغواصة النووية الأميركية يو اس اس فلوريدا (البحرية الأميركية)
الغواصة النووية الأميركية يو اس اس فلوريدا (البحرية الأميركية)
أميركا وبايدن

غواصة نووية أميركية مزودة بصواريخ تتجه إلى الشرق الأوسط

بيان: البحرية الأميركية تقول إنها أرسلت إلى الشرق الأوسط غواصة نووية مزودة بصواريخ موجهة لدعم الأمن في المنطقة

العربية.نت، رويترز
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قالت البحرية الأميركية، اليوم السبت، إن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

وذكر تيموثي هوكينز، المتحدث باسم البحرية في بيان، أن الغواصة "يو اس اس فلوريدا" دخلت المنطقة يوم الخميس وبدأت في عبور قناة السويس.

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الغواصة النووية الأميركية يو اس اس فلوريدا - فرانس برس
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  • الغواصة النووية الأميركية يو اس اس فلوريدا - فرانس برس
  • الغواصة النووية الأميركية يو اس اس فلوريدا - فرانس برس
(2 صور)
الغواصة النووية الأميركية يو اس اس فلوريدا - فرانس برس
الغواصة النووية الأميركية يو اس اس فلوريدا - فرانس برس
الغواصة النووية الأميركية يو اس اس فلوريدا - فرانس برس
الغواصة النووية الأميركية يو اس اس فلوريدا - فرانس برس

وأضاف: "إنها قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأميركي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن، أمس الجمعة، أن الناتو يراقب إجراءات روسيا عن كثب في ضوء التصريحات حول نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، لكنه لا يخطط لتعديل وضع قواته حتى الآن.

وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن (أ ب)
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن (أ ب)

وقال بلينكن في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية، نشرت، الجمعة، رداً على سؤال حول كيفية رد فعل الناتو على نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا: "سيتخذ الناتو دائما الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية الأراضي وضمان أمن أعضاء الحلف، لن أتحدث هنا وأقول ما سيفعله الحلف أو ما لا يفعله".

وأضاف: "ما يمكنني قوله هو أننا نراقب إجراءات روسيا عن كثب، وفي الوقت الحاضر لا نرى أي سبب لتغيير وضع قواتنا".

موسكو: نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا سيتم بأقرب وقت العرب والعالم روسيا و أوكرانيا موسكو: نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا سيتم بأقرب وقت

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 25 مارس الماضي، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، بناءً على طلب من الجانب البيلاروسي، كما تفعل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها، مضيفاً أن موسكو سلمت مينسك منظومة "إسكندر" الصاروخية التي يمكنها أن تحمل رؤوساً نووية.

وأشار بوتين إلى أن بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي جمهورية بيلاروسيا سينتهي في الأول من يوليو المقبل.

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