ترمب للديمقراطيين: سوف نعود

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأحد، الديمقراطيين بتدمير أميركا، متوعداً إياهم بالعودة.

وكتب عبر منصته "تروث سوشيل"، بمناسبة عيد الفصح "فصح مجيد للجميع، بما في ذلك أولئك الذين يحلمون إلى ما لا نهاية بتدمير بلدنا".

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وشدد على ضرورة إلغاء التصويت الإلكتروني والاعتماد فقط على التصويت الورقي وفي يوم واحد لإنهاء الاحتيال على أصوات الناخبين، بحسب تعبيره.

كما وصف ترمب الديمقراطيين وأحزاب اليسار بالضعفاء الذين يدمرون المجتمع الأميركي، مضيفاً "سوف نعود".

يأتي ذلك، فيما يخوض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حربا قضائية في قضية "شراء الصمت" التي اتهم بها رسمياً الأسبوع الماضي.

وغذّى اعتقال ترمب حملته للانتخابات الرئاسية 2024 بتبرعات كبيرة، حيث جلبت أكثر من 4 ملايين دولار في غضون 24 ساعة بعد توجيه الاتهام إليه.

هذا ووجّهت إلى الرئيس السابق 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تتعلق بشراء صمت ممثلة إباحية عبر دفع مايكل كوهين محامي ترمب السابق أموالاً لها.

وتم دفع المبلغ قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لتلتزم ستورمي دانيلز الصمت بشأن علاقة مزعومة قالت إنها أقامتها مع ترمب. ودفع الأخير ببراءته من جميع التهم، ونفى علاقته بالممثلة الإباحية.

يشار إلى أنه في خضم حملته الانتخابية لرئاسة 2024، بات ترمب أول رئيس أميركي يواجه اتهامات جنائية في تاريخ البلاد.