ما حدث له مجرد بداية.. ترمب يواجه تهما خطيرة في جورجيا

كان توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في نيويورك بشأن مدفوعات مالية لشراء صمت نجمة إباحية مشهدًا عالميًا، حيث عاد الرئيس السابق بشكل كئيب إلى ساحاته القديمة في مانهاتن بينما كانت شبكات التلفزيون الدولية تتعقب عن كثب موكبه من سيارات الدفع الرباعي السوداء وهي في طريقها الى المحكمة.

لكن ما حدث سوا البداية وفقًا لنيويورك تايمز الأميركية حيث هناك تحقيق جنائي آخر في ولاية جورجيا، حول ترمب على وشك الانتهاء، وقد قاد هذا التحقيق أيضًا المدعي المحلي، فاني تي ويليس من مقاطعة فولتون.

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وعلى الرغم من عدم وجود شيء مؤكد، إلا أن هناك العديد من الدلائل على أنها قد تصبح اتهامات كبيرة ليست فقط ضد ترمب ، ولكن ربما عشرات أو أكثر من حلفائه.

واستهدف تحقيق جورجيا مجموعة واسعة من السلوكيات التي تركزت حول الجهود المبذولة لتقويض العملية الديمقراطية وقلب خسارة ترمب في الانتخابات لعام 2020.

ومن المعروف بالفعل أن ما يقرب من 20 شخصًا قد تم إخبارهم بأنهم أهداف قد يواجهون اتهامات، بما في ذلك رودولف جيولياني، المحامي الشخصي السابق لترمب، وديفيد شيفر رئيس الحزب الجمهوري في جورجيا.

وبالنسبة إلى ترمب، فإن احتمال توجيه اتهام جنائي ثانٍ وربما أكثر تعقيدًا في ولاية أخرى، يسلط الضوء على عاصفة التحديات القانونية التي يواجهها، حتى في الوقت الذي يظهر فيه باعتباره المرشح الأول الواضح بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة.

وأما بالنسبة للسيدة ويليس فإن خيار متابعة لائحة اتهام ضيقة النطاق أو قرار اتهام مترامي الأطراف معضلة المدعي العام الكلاسيكية يحمل في طياته مخاطر وفوائد محتملة على كلا الجانبين. ويقدم التاريخ الأميركي أمثلة على أن المخاطر كبيرة للغاية.

وتقول إذا تم توجيه تهمة إلى مخطط واسع النطاق "فأنت تسمح لهم برؤية النطاق الكامل للسلوك الإجرامي"، على حد قولها. لكن التقدم الكبير قد يتسبب في ضياع هيئة المحلفين وسط وفرة من الأدلة مع محاكمة طويلة تزيد من احتمالية سوء المحاكمة.

ويركز التحقيق على جهود متعددة لقلب خسارة ترمب في جورجيا بعد هزيمته في انتخابات عام 2020، بما في ذلك مكالمته الهاتفية في يناير 2021 مع براد رافينسبيرجر ، وزير خارجية جورجيا ، حيث ضغط على السيد رافينسبيرغر وهو زميل جمهوري ، لإعادة حساب النتائج و "العثور" على الأصوات الكافية للفوز.

كما يخضع ترمب أيضًا للتحقيق من قبل جاك سميث، وهو مستشار خاص عينه المدعي العام ميريك جارلاند لدوره في الأحداث التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول وقراراته بالاحتفاظ بالوثائق الحكومية الحساسة في منزله في فلوريدا.