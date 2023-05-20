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FILE PHOTO: An undated picture shows Jack Douglas Teixeira, a 21-year-old member of the U.S. Air National Guard, who was arrested by the FBI, over his alleged involvement in leaks online of classified documents, posing for a selfie at an unidentified location. Social Media Website/via Reuters ATTENTION EDITORS- THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION OF THE PHOTO HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY./File Photo
جاك تيشيرا

لخطورته واحتمال هروبه.. الإبقاء مسرب وثائق البنتاغون موقوفا

الادعاء اعتبر أن جاك تيشيرا لا يزال بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية وأن الدول "المعادية" يمكن أن تساعده في الهروب بحال أخلي سبيله

العربية.نت
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قرر قاض فدرالي الجمعة الإبقاء على جاك تيشيرا، العنصر في سلاح الجو الأميركي والمتهم بتسريب وثائق سرية للبنتاغون، موقوفاً بانتظار محاكمته، وذلك بعد أن اعتبر الادعاء أنه لا يزال يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي.

ويُزعم أن تيشيرا، الخبير في تكنولوجيا المعلومات في القوات الجوية والبالغ من العمر 21 عاماً، يقف وراء أكبر تسريب لوثائق سرية أميركية منذ نحو عقد، حيث قام بنشر معلومات أمنية وعسكرية حساسة على الإنترنت سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء العالم.

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وكشفت الوثائق المسرّبة وجود مخاوف أميركية بشأن نقاط ضعف لدى الجيش الأوكراني، ولمّحت إلى أن الولايات المتحدة تتجسّس على دول حليفة لها، من بينها إسرائيل وكوريا الجنوبية.

وقال المدعون إن تيشيرا ربما لا يزال بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية وأن الدول "المعادية" يمكن أن تساعده في الهروب بحال أخلي سبيله، مشيرين أيضاً إلى أن له تاريخاً من الإدلاء بتصريحات "عنيفة".

من غرفة تيشيرا في منزل عائلته
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  • من غرفة تيشيرا في منزل عائلته
  • من غرفة تيشيرا في منزل عائلته
(2 صور)
من غرفة تيشيرا في منزل عائلته
من غرفة تيشيرا في منزل عائلته
من غرفة تيشيرا في منزل عائلته
من غرفة تيشيرا في منزل عائلته

ورد فريق الدفاع عن تيشيرا بأن موكله لم يعد بإمكانه الوصول إلى مثل هذه الوثائق والحكومة تبالغ في التهديد الذي يمثله بهدف عدم إطلاق سراحه.

وألقي القبض على تيشيرا الشهر الماضي بعد تحقيق استمر أسبوعاً، ووجهت إليه تهمتان تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن 10 سنوات.

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