لخطورته واحتمال هروبه.. الإبقاء مسرب وثائق البنتاغون موقوفا

قرر قاض فدرالي الجمعة الإبقاء على جاك تيشيرا، العنصر في سلاح الجو الأميركي والمتهم بتسريب وثائق سرية للبنتاغون، موقوفاً بانتظار محاكمته، وذلك بعد أن اعتبر الادعاء أنه لا يزال يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي.

ويُزعم أن تيشيرا، الخبير في تكنولوجيا المعلومات في القوات الجوية والبالغ من العمر 21 عاماً، يقف وراء أكبر تسريب لوثائق سرية أميركية منذ نحو عقد، حيث قام بنشر معلومات أمنية وعسكرية حساسة على الإنترنت سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء العالم.

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وكشفت الوثائق المسرّبة وجود مخاوف أميركية بشأن نقاط ضعف لدى الجيش الأوكراني، ولمّحت إلى أن الولايات المتحدة تتجسّس على دول حليفة لها، من بينها إسرائيل وكوريا الجنوبية.

وقال المدعون إن تيشيرا ربما لا يزال بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية وأن الدول "المعادية" يمكن أن تساعده في الهروب بحال أخلي سبيله، مشيرين أيضاً إلى أن له تاريخاً من الإدلاء بتصريحات "عنيفة".



من غرفة تيشيرا في منزل عائلته من غرفة تيشيرا في منزل عائلته

ورد فريق الدفاع عن تيشيرا بأن موكله لم يعد بإمكانه الوصول إلى مثل هذه الوثائق والحكومة تبالغ في التهديد الذي يمثله بهدف عدم إطلاق سراحه.

وألقي القبض على تيشيرا الشهر الماضي بعد تحقيق استمر أسبوعاً، ووجهت إليه تهمتان تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن 10 سنوات.