الانتخابات الأميركية
ديسانتيس يتقدم رسمياً بطلب ترشح للرئاسة الأميركية في 2024
كان من المقرر أن يطلق حاكم ولاية فلوريدا حملته الانتخابية رسمياً خلال بث مباشر على منصة تويتر مع مالكها إيلون ماسك
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قدم الجمهوري رون ديسانتيس طلباً رسمياً لمنافسة دونالد ترمب على الفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، على ما أظهرت مستندات أودعت لدى اللجنة الفدرالية للانتخابات الأربعاء.
وكان من المقرر أن يطلق حاكم ولاية فلوريدا حملته الانتخابية رسمياً خلال بث مباشر على منصة تويتر مع مالكها إيلون ماسك.
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