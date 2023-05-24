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FILE - Florida Gov. Ron DeSantis speaks during a fundraising picnic for Rep. Randy Feenstra, R-Iowa, May 13, 2023, in Sioux Center, Iowa. DeSantis will announce his 2024 presidential campaign in a Twitter Spaces event with Elon Musk on Wednesday, May 24. (AP Photo/Charlie Neibergall, File)
الجمهوري رون ديسانتيس
الانتخابات الأميركية

ديسانتيس يتقدم رسمياً بطلب ترشح للرئاسة الأميركية في 2024

كان من المقرر أن يطلق حاكم ولاية فلوريدا حملته الانتخابية رسمياً خلال بث مباشر على منصة تويتر مع مالكها إيلون ماسك

العربية.نت
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ماسك: أود رؤية شخص طبيعي في البيت الأبيض أميركا إيلون ماسك ماسك: أود رؤية شخص طبيعي في البيت الأبيض

قدم الجمهوري رون ديسانتيس طلباً رسمياً لمنافسة دونالد ترمب على الفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، على ما أظهرت مستندات أودعت لدى اللجنة الفدرالية للانتخابات الأربعاء.

وكان من المقرر أن يطلق حاكم ولاية فلوريدا حملته الانتخابية رسمياً خلال بث مباشر على منصة تويتر مع مالكها إيلون ماسك.

رون ديسانتيس مع عائلته (أرشيفية)
رون ديسانتيس مع عائلته (أرشيفية)
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