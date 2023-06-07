بالصور.. معالم نيويورك تختفي تحت دخان حرائق كندا

أظهرت صور التقطت الأربعاء في مدينة نيويورك سحب كثيفة من الدخان تغطي معالم المدينة. ومصدر هذا الدخان هو حرائق الغابات التي تستعر منذ أيام في كندا المجاورة.

صورة تبيّن الفرق بين نيويورك قبل يومين والآن.



وذلك بسبب الرياح التي دفعت سموم الحرائق من كندا إلى الولايات المتحدة خاصة الشمال الشرقي. pic.twitter.com/PigTqyGWKE — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 7, 2023

وتسببت حرائق الغابات في كندا بتدهور جودة الهواء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث وصلته الأربعاء، آثار الدخان وامتدت على نطاق واسع.

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وأصدرت 13 ولاية تنبيهات على خلفية ما تسبب فيه الدخان والأبخرة من حجب للرؤية، كما ألزمت المواطنين بالبقاء داخل منازلهم، منذ صباح اليوم.

























الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك الدخان الكثيف يغطي نيويورك

وجاء في تقرير صادر عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أن جودة الهواء "انخفضت" في العاصمة واشنطن إلى "مستويات خطيرة".

وذكر التقرير أنه تم تسجيل جودة هواء "سيئة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، والرئة، فضلاً عن كبار السن، والأطفال والمراهقين".

وتوقع التقرير انخفاض الرؤية على مدار عدد من ساعات اليوم، وطالبت السلطات المواطنين بارتداء الأقنعة.

وفي السياق نفسه، ألغت المدارس الحكومية بالمقاطعات التي تأثرت بدخان حرائق الغابات في كندا، الأنشطة الخارجية بما في ذلك الألعاب الرياضية.

وعلى هذا النحو، أصدر عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، بيانا مساء الثلاثاء، أكد فيه أن جودة الهواء "تتدهور في أنحاء المدينة بسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا". وقال إن الهواء "غير صحي ويثير مخاوف صحية".

من المتوقع أن يصل الدخان الناتج عن حرائق الغابات الكندية إلى أقصى الجنوب في الولايات المتحدة، حتى ولاية كارولينا الجنوبية، وفقاً للتقديرات.

هذا وقال مسؤولون كنديون إن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحرائق في مقاطعة كيبيك، حيث ينشط حالياً أكثر من 160 حريقاً في الغابات.

بدوره، قال وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير، في تصريحات صحفية، إن كندا شهدت 2214 حريقاً هائلاً في عام 2023، مشيراً أن قرابة 3.3 ملايين هكتار (8.1 ملايين فدان) تعرضت للاحتراق.