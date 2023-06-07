حفل تخرج بمدرسة أميركية ينقلب لمأساة.. إطلاق نار يقتل 2 ويصيب 5
تسجّل البلاد أعلى معدّل للوفيات المرتبطة بالأسلحة بين الدول المتقدمة: 49 ألفا في العام 2021 مقابل 45 ألفا في العام السابق
قُتل شخصان وأصيب 5 آخرون بجروح الأربعاء في إطلاق نار خلال حفل توزيع شهادات طلاب ثانوية في ولاية فرجينيا بشرق الولايات المتحدة، بحسب الشرطة.
وأطلق المهاجم النار أمام مسرح في ريتشموند، عاصمة فرجينيا، حيث كان طلاب من مدرسة ثانوية محلية يشاركون في حفل التخرج التقليدي، على ما أعلن للصحافيين رئيس شرطة المدينة بالنيابة، ريك إدواردز.
وأضاف أن طالبا في المدرسة يبلغ 18 عاما ورجلا يبلغ 36 عاما قُتلا وجرح خمسة آخرون، أحدهم في حالة حرجة.
وأوضح أن المشتبه به، وهو شاب يبلغ 19 عاما، لاذ بالفرار لكن تم توقيفه بعد فترة وجيزة وستوجه إليه تهمة القتل.
ولم يحدد مسؤول الشرطة دوافع مطلق النار، لكنه أشار إلى أن المشتبه به يعرف على الأقل أحد الضحايا. تم العثور على عدة مسدسات في المكان.
في الولايات المتحدة يتخطى عدد قطع الأسلحة النارية عدد السكان.
كما أن البلاد تسجّل أعلى معدّل للوفيات المرتبطة بالأسلحة بين الدول المتقدمة: 49 ألفا في العام 2021 مقابل 45 ألفا في العام السابق.
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