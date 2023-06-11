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Former U.S. President and Republican presidential candidate Donald Trump gestures as he attends the North Carolina Republican Party convention in Greensboro, North Carolina, U.S. June 10, 2023. REUTERS/Jonathan Drake
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
ترمب

"الملاحقات سياسية".. حلفاء ترمب يدافعون عنه

استطلاع لـ ABC NEWS وإيبسوس: 47% من الأميركيين يعتبرون أن اتهام ترمب دوافعه سياسية

واشنطن - فرانس برس
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اعتبرت محامية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وحلفاء له، اليوم الأحد، أنه كان ضمن حقوقه الاحتفاظ بمستندات بعد مغادرته البيت الأبيض بصفتها "تذكارات" شخصية أو وثائق رفعت عنها السرية، مستنكرين "الملاحقات السياسية" التي يتعرض لها.

وقالت محاميته ألينا حبة لشبكة "فوكس نيوز" قبل يومين من مثول موكلها أمام محكمة اتحادية في ميامي بولاية فلوريدا، إن لترمب "كل الحق في الاحتفاظ بوثائق سرية بعد أن رفعت عنها السرية".

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وأضافت "إنها تذكارات، أشياء من حقه أن يأخذها"، نافية احتمال أن يقر موكلها بارتكابه جرماً.

ألينا حبة
ألينا حبة

بدوره، قال حليف ترمب رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب جيم جوردان لشبكة "سي إن إن" إن "قدرة الرئيس على تصنيف والتحكم في الوصول إلى معلومات الأمن القومي مستمدة من الدستور.. قال إنه رفع السرية عن هذه المواد، ويمكنه وضعها في أي مكان يريده، ويمكنه التعامل معها كما يشاء".

دفاع ضعيف

لكن لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الخميس رفضت هذه الحجة التي سبق أن طرحها دونالد ترمب.

وُجهت إلى قطب العقارات السابق 37 تهمة لأنه قام عند مغادرة البيت الأبيض بنقل آلاف الوثائق بعضها سري وكان يجب أن يعهد بها إلى الأرشيف الوطني، ولأنه رفض بعد ذلك إعادة معظمها رغم طلبات مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي).

وتورد لائحة الاتهام أنه في يوليو 2021، كشف ترمب في نادي الغولف التابع له في نيوجيرسي لأربعة أشخاص لا يحملون تصريحاً للاطلاع على الأسرار الدفاعية، "خطة هجوم" أعدتها له وزارة الدفاع عندما كان رئيساً.

وقال في تسجيل صوتي أشارت له الوثيقة القضائية "بصفتي رئيساً، كان بإمكاني رفع السرية عنها.. الآن لا يمكنني ذلك، ما زالت سرية".

وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق السرية "معلومات عن القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أجنبية" و"حول البرامج النووية الأميركية" و"نقاط الضعف المحتملة في حال وقوع هجوم على الولايات المتحدة وحلفائها".

في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قال وزير العدل السابق بيل بار الذي بات ينتقد ترمب بعد أن عمل معه، إن لائحة الاتهام "مفصّلة للغاية".

واعتبر بار أن "فكرة أن الرئيس لديه السلطة الكاملة لتصنيف أي وثيقة على أنها شخصية.. فكرة سخيفة".

بلد منقسم

وغداة تنديد دونالد ترمب في تجمّعين للجمهوريين بتعرضه إلى "حملة اضطهاد"، كثف حلفاؤه جهودهم لإثبات ذلك.

وقال جيم جوردان "إنهم يسلكون طريقاً، ثم يجربون آخر، ويستمرون في ملاحقته"، مكرراً أن المحاكمة من تدبير معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن، رغم أن لائحة الاتهام تبنتها هيئة محلفين كبرى من المواطنين في فلوريدا.

جيم جوردان
جيم جوردان
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وُجهت للرئيس السابق خصوصاً تهم "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"إعاقة العدالة" و"شهادة الزور".

وبحسب استطلاع رأي أجراه معهد "إيبسوس" وشبكة "إيه بي سي نيوز" ونشر الأحد، اعتبر 47% من المشاركين الذين تم استجوابهم يومي الجمعة والسبت أن التهم الواردة في القضية "ذات دوافع سياسية"، مقابل 37% لا يعتقدون ذلك.

في الوقت نفسه، يعتقد 61% من المستطلَعين أن الدعوى القضائية ضد ترمب "جدية جداً" (42%) أو "جدية إلى حد ما" (19%).

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