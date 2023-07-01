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CIA Director William Burns testifies before a House Intelligence Committee hearing on worldwide threats to U.S. security, on Capitol Hill in Washington, U.S., March 9, 2023. REUTERS/Ken Cedeno
مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز
روسيا و أوكرانيا

مدير الـCIA: حرب أوكرانيا أصبحت فشلا استراتيجيا فعليا لروسيا

مدير المخابرات المركزية الأميركية: من الخطأ دوما التهوين من هوس بوتين بالسيطرة على أوكرانيا

العربية.نت
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قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي. آي. أيه" وليام بيرنز، اليوم السبت، إن التمرد المسلح الذي قام به زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجن، أظهر التأثير المدمر "لحرب الرئيس فلاديمير بوتين" فى أوكرانيا على بلده.

عناصر فاغنر في مدينة روستوف خلال التمرد
عناصر فاغنر في مدينة روستوف خلال التمرد

وأضاف بيرنز، وهو سفير سابق لواشنطن في موسكو، في محاضرة ألقاها أمام مؤسسة ديتشلي في أكسفوردشير بإنجلترا: "من اللافت للنظر أن بريغوجن سبق أفعاله بإدانة لاذعة لمنطق الكرملين الكاذب بشأن غزو أوكرانيا وإدارة القيادة العسكرية الروسية للحرب".

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وتابع "تأثير هذه الكلمات وتلك الأفعال سوف يستمر لبعض الوقت، في تذكير حي بالتأثير المدمر لحرب بوتين على مجتمعه ونظامه".

ووصف بيرنز التمرد بأنه "تحد مسلح للدولة الروسية"، لكنه قال إنه "شأن روسي داخلي لم تشارك فيه الولايات المتحدة ولن يكون لها أي دور فيه".

في سياق متصل اعتبر بيرنز أنه "من الخطأ دوماً التهوين من هوس (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالسيطرة على أوكرانيا".

كما رأى أن "حرب بوتين في أوكرانيا أصبحت فشلاً استراتيجياً بالفعل لروسيا".

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