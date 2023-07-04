اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
USA vs China stock photo Cracked brick wall painted with an American flag on the left and a Chinese flag on the right.
(تعبيرية)
أميركا و الصين

واشنطن تحذر رعاياها من السفر للصين بسبب الإجراءات ضد الأجانب

الصين أقرت مؤخراً قوانين جديدة ضد الأنشطة الأجنبية المشبوهة

واشنطن - بندر الدوشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أوصت الولايات المتحدة الأميركيين بإعادة النظر في خططهم للسفر إلى الصين، بعد إقرار بكين قوانين جديدة ضد الأنشطة الأجنبية المشبوهة.

وجاء التحذير بعد أن حُكم في الصين على مواطن أميركي يبلغ من العمر 78 عاماً بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس، وذلك في شهر مايو الماضي.

مادة اعلانية

كما جاء التحذير في أعقاب إقرار بكين لقانون جديد للعلاقات الخارجية الأسبوع الماضي يهدد بإجراءات مضادة ضد الدول التي يُنظر إليها على أنها تضر بمصالح الصين.

كما أقرت الصين مؤخراً قانوناً واسع النطاق لمكافحة التجسس أثار الكثير من الانتقادات في مجتمع الأعمال الأجنبي، حيث تم اقتحام العديد من المكاتب التجارية، فضلاً عن إقرار بكين قانون لمعاقبة المنتقدين الأجانب.

وجاء في البيان الإدارة الأميركية الذي يحذّر من السفر للصين أن "حكومة جمهورية الصين الشعبية تطبق القوانين المحلية بشكل تعسفي، بما في ذلك حظر خروج على المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الأخرى، دون إجراءات عادلة وشفافة بموجب القانون".

مطار بكين (تعبيرية)
مطار بكين (تعبيرية)

وحذر البيان من أنه "قد يتم احتجاز المواطنين المسافرين أو المقيمين في جمهورية الصين الشعبية دون الوصول إلى الخدمات القنصلية الأميركية أو الحصول على معلومات حول جرائمهم المزعومة".

وقال التحذير أيضاً إن السلطات الصينية "يبدو أن لديها سلطة تقديرية واسعة في اعتبار مجموعة واسعة من الوثائق أو البيانات أو الإحصائيات أو المواد من أسرار الدولة واحتجاز ومقاضاة الرعايا الأجانب بتهمة التجسس".

بعد مقتل 3 بتكساس.. تفاصيل 17 حادث إطلاق نار في أميركا خلال 12 شهراً أميركا بعد مقتل 3 بتكساس.. تفاصيل 17 حادث إطلاق نار في أميركا خلال 12 شهراً

وأدرج القانون مجموعة واسعة من الجرائم المحتملة، منها المشاركة في المظاهرات إلى إرسال رسائل إلكترونية تنتقد السياسات الصينية.

وصدرت تحذيرات مماثلة لمنطقتي هونغ كونغ وماكاو اللتين تتمتعان بحكم شبه ذاتي.

في المقابل، أصدرت الصين تحذيرات من السفر إلى الولايات المتحدة، محذرةً من مخاطر الجريمة والتمييز ضد الآسيويين والتكلفة العالية للمساعدة الطبية الطارئة.

وتأتي التحذيرات في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات الأميركية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والتكنولوجيا وتايوان، على الرغم من أن الجانبين يتخذان بعض الخطوات لتحسين الوضع.

وقام وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنكين بزيارة طال انتظارها إلى بكين الأسبوع الماضي، وتقوم وزيرة الخزانة جانيت يلين برحلة هامة إلى بكين هذا الأسبوع. كما عينت الصين مؤخراً سفيراً جديداً في واشنطن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يصعب استبدال الصحفيين بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟.. تقرير العربية يكشف السبب لماذا يصعب استبدال الصحفيين بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟.. تقرير العربية يكشف السبب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط