واشنطن تحذر رعاياها من السفر للصين بسبب الإجراءات ضد الأجانب

أوصت الولايات المتحدة الأميركيين بإعادة النظر في خططهم للسفر إلى الصين، بعد إقرار بكين قوانين جديدة ضد الأنشطة الأجنبية المشبوهة.

وجاء التحذير بعد أن حُكم في الصين على مواطن أميركي يبلغ من العمر 78 عاماً بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس، وذلك في شهر مايو الماضي.

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كما جاء التحذير في أعقاب إقرار بكين لقانون جديد للعلاقات الخارجية الأسبوع الماضي يهدد بإجراءات مضادة ضد الدول التي يُنظر إليها على أنها تضر بمصالح الصين.

كما أقرت الصين مؤخراً قانوناً واسع النطاق لمكافحة التجسس أثار الكثير من الانتقادات في مجتمع الأعمال الأجنبي، حيث تم اقتحام العديد من المكاتب التجارية، فضلاً عن إقرار بكين قانون لمعاقبة المنتقدين الأجانب.

وجاء في البيان الإدارة الأميركية الذي يحذّر من السفر للصين أن "حكومة جمهورية الصين الشعبية تطبق القوانين المحلية بشكل تعسفي، بما في ذلك حظر خروج على المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الأخرى، دون إجراءات عادلة وشفافة بموجب القانون".

وحذر البيان من أنه "قد يتم احتجاز المواطنين المسافرين أو المقيمين في جمهورية الصين الشعبية دون الوصول إلى الخدمات القنصلية الأميركية أو الحصول على معلومات حول جرائمهم المزعومة".

وقال التحذير أيضاً إن السلطات الصينية "يبدو أن لديها سلطة تقديرية واسعة في اعتبار مجموعة واسعة من الوثائق أو البيانات أو الإحصائيات أو المواد من أسرار الدولة واحتجاز ومقاضاة الرعايا الأجانب بتهمة التجسس".

وأدرج القانون مجموعة واسعة من الجرائم المحتملة، منها المشاركة في المظاهرات إلى إرسال رسائل إلكترونية تنتقد السياسات الصينية.

وصدرت تحذيرات مماثلة لمنطقتي هونغ كونغ وماكاو اللتين تتمتعان بحكم شبه ذاتي.

في المقابل، أصدرت الصين تحذيرات من السفر إلى الولايات المتحدة، محذرةً من مخاطر الجريمة والتمييز ضد الآسيويين والتكلفة العالية للمساعدة الطبية الطارئة.

وتأتي التحذيرات في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات الأميركية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والتكنولوجيا وتايوان، على الرغم من أن الجانبين يتخذان بعض الخطوات لتحسين الوضع.

وقام وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنكين بزيارة طال انتظارها إلى بكين الأسبوع الماضي، وتقوم وزيرة الخزانة جانيت يلين برحلة هامة إلى بكين هذا الأسبوع. كما عينت الصين مؤخراً سفيراً جديداً في واشنطن.