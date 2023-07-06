أسلحة وسوابق.. تفاصيل تتكشف عن الرجل الذي هدد منزل أوباما
المتهم البالغ من العمر 37 عاماً توجه لمنزل الرئيس الديمقراطي السابق الأسبوع الماضي بعد أن نشر ترمب عنوانه على الانترنت
أعلن ممثلو الادعاء الأميركي أنه تم الأسبوع الماضي إلقاء القبض على رجل بالقرب من منزل الرئيس السابق باراك أوباما ومعه أسلحة في شاحنته. وزار هذا الرجل العاصمة الأميركية بعد أن شارك الرئيس السابق دونالد ترمب ما زعم أنه عنوان أوباما على موقعه تروث سوشيال، وذلك وفقاً لما أورده موقع أكسيوس الأميركي.
وقال المدعون أن الرجل، ويدعى تيلور تارانتو (37 عاماً)، كتب بعد وصوله للعنوان الذي نشره ترمب على تلغرام: "لقد حاصرنا هؤلاء الخاسرين! أراكم في الجحيم". وبدأ بعد ذلك البث المباشر من شاحنته على قناته على يوتيوب في حي كالوراما في العاصمة.
وتحدث تارانتو، الذي ليس له عنوان ثابت، عن العثور على مدخل لمنزل أوباما باستخدام نظام الصرف الصحي، وذلك وفقاً لملفات عاينتها محكمة أميركية الأربعاء.
وبناءً على تهديدات سابقة، ولأن تارانتو كان قد أشار سابقاً إلى أن سيارته تحتوي على نوع من العبوات الناسفة، تم نشر خبراء قنابل تابعين لمكتب التحقيقات الاتحادي في المكان.
وبدأ ضباط الخدمة السرية بمراقبة تارانتو بمجرد أن بدأ يتجول ويصور في المنطقة. وقال ممثلو الادعاء إنه فر حالما اقتربوا منه قبل أن يتم القبض عليه في النهاية.
وكان تارانتو يخضع لمراقبة السلطات الأمنية لتوجيه تهديدات سابقة، حيث هدد بتفجير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. كما دخل مدرسة ابتدائية بالقرب من منزل النائب الديمقراطي جيمي راسكين في ماريلاند بينما كان يوجه تهديدات واضحة لعضو الكونغرس. وكشفت الوثائق أن لدى تارانتو أيضاً قضية مفتوحة بشأن التهم المتعلقة بأعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 2021.
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