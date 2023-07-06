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An American flag is unfurled from the roof of the Pentagon at the site where a jetliner hit the building during ceremonies commemorating the 20th anniversary of the September 11, 2001 attacks in Arlington, Virginia, U.S., September 11, 2021. REUTERS/Al Drago
مبنى البنتاغون (أرشيفية)

بعد تسريب الوثائق.. البنتاغون يشدد القيود على المعلومات السرية

تأتي القواعد الجديدة في أعقاب حادث تسريب مزعوم أدى لإلقاء القبض على ملاح جوي في أبريل وتوجيه اتهام له في وقت لاحق بنشر وثائق سرية على تطبيق ديسكورد للتراسل

العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء عزمها تشديد القيود على المعلومات شديدة السرية في أعقاب حادث تسريب مزعوم أدى لإلقاء القبض على ملاح جوي في أبريل وتوجيه اتهام له في وقت لاحق بنشر وثائق سرية على تطبيق ديسكورد للتراسل.

جاك تيشيرا
جاك تيشيرا

ولم ترصد المراجعة التي استمرت 45 يوماً وجود عطل فني معين، لكن البنتاغون قال إن السياسات، ومنها المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية في المجالات الحساسة، مبهمة وأدت إلى حدوث تفاوت في تطبيقها.

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وقال البنتاغون إن التدابير الجديدة تتضمن تعيين "رقباء على المعلومات السرية للغاية" وإنشاء مكتب جديد للتهديدات النابعة من الداخل وخططاً لنظم كشف الأجهزة الإلكترونية في مناطق العمل التي تضم معلومات سرية للغاية.

وواجه جاك دوغلاس تيشيرا (21 عاماً) من نورث دايتون في ولاية ماساتشوستس في يونيو 6 اتهامات بالاحتفاظ عمداً بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها.

ويُعتقد بأن تسريب الوثائق التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هو الاختراق الأمني الأخطر منذ نشر أكثر من 700 ألف وثيقة ومقطع مصور ومراسلات دبلوماسية على موقع ويكيليكس الإلكتروني في 2010.

وقال ممثلو الادعاء إن تيشيرا سرب وثائق سرية لمجموعة من ممارسي الألعاب الإلكترونية على تطبيق ديسكورد.

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