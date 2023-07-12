واشنطن: انضمام كييف للناتو أثناء النزاع يعني حرباً مع روسيا

أعلن مدير المكتب الصحافي في وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أثناء الصراع يعني حربا بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال ميلر في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء،: "سيكون من غير المناسب قبول أوكرانيا في الناتو، لأن ذلك يعني دخول الولايات المتحدة الحرب مع روسيا، لقد أوضح الرئيس بايدن منذ البداية أنه طالما يقود [الإدارة الأميركية]، فإن هذا لن يحدث".

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وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن استيائه من عدم اتخاذ دول الناتو قرارات محددة بشأن توقيت دعوة كييف إلى الحلف خلال القمة المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

زيلينسكي ينتقد

وكتب زيلينسكي على تطبيق تلغرام: "ونحن في طريقنا إلى فيلنيوس تلقينا إشارات حول مناقشتهم الصيغة من دون أوكرانيا، أود أن أؤكد: هذه الصيغة تتعلق بالدعوة فقط، ولا تتعلق بعضوية أوكرانيا، أمر غير مسبوق وسخيف عندما لا يكون هناك إطار زمني لكل من الدعوة وعضوية أوكرانيا، وعندما تُضاف صيغة عجيبة بشأن وجود "شروط" لدعوة أوكرانيا، الأمر يشبه عدم وجود استعداد لدعوة أوكرانيا للناتو، أو لمنحها عضوية الحلف".

وسبق تصريحات زيلينسكي إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن قادة الحلف قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا، مبيناً أن زعماء الحلف لم يحددوا جدولا زمنيا لانضمام أوكرانيا.

قمة ليومين

وأكد ستولتنبرغ لصحافيين أن قادة الحلف اتفقوا على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التكتل حين "تتوفر الشروط".

يشار إلى أن قادة الحلف بدأوا، الثلاثاء، قمة في فيلنيوس في ليتوانيا تستمر حتى اليوم الأربعاء وذلك من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.

