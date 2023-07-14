البنتاغون: لدى الأوكرانيين الآن ذخائر عنقودية.. وتقدهم صعب

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مساء الخميس إن أوكرانيا استلمت ذخائر عنقودية أرسلتها الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد أعلنت في السابع من يوليو أنها سترسل ذخائر عنقودية إلى كييف في إطار حزمة أمنية بقيمة 800 مليون دولار تهدف إلى ضمان عدم قدرة القوات الروسية على وقف هجوم أوكراني مضاد.

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وفي هذا السياق قال المسؤول في البنتاغون الجنرال سيمس مساء الخميس: "هناك قنابل عنقودية بحوزة الأوكرانيين الآن"، لكنه شدد على أنه "ليس لدى الأوكرانيين أي نية لاستعمال القنابل العنقودية في أي منطقة مدنية".

كما قال إن "تقدّم القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد ليس أمراً سهلاً خصوصاً أن الروس نشروا الكثير من الألغام". وتابع: "الأوكرانيون يحاولون التقدم على طول الجبهة، ربما ليس بالسرعة التي نتمناها، لكن مسرح العمليات صعب".

في سياق آخر، قال سميس إن "الدنمارك وهولندا ملتزمتان بتدريب الطيارين الأوكرانيين على استعمال مقاتلات إف-16"، مضيفاً أن "لا تفاصيل عن التدريب الأميركي بعد".

وأخيراً قال المسؤول الدفاعي الأميركي أن "الولايات المتحدة تسعى إلى دعم الجبهة في شرق أوروبا في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا".