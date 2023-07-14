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A Ukrainian serviceman, of the 10th separate mountain assault brigade of the Armed Forces of Ukraine, fires an anti-tank grenade launcher at his position at a front line, amid Russia's attack on Ukraine, near the city of Bakhmut in Donetsk region, Ukraine July 13, 2023. REUTERS/Sofiia Gatilova TPX IMAGES OF THE DAY
الجيش الأوكراني على جبهات القتال
روسيا و أوكرانيا

البنتاغون: لدى الأوكرانيين الآن ذخائر عنقودية.. وتقدهم صعب

الجنرال سميس: تقدّم القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد ليس أمراً سهلاً خصوصاً أن الروس نشروا الكثير من الألغام

العربية.نت
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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مساء الخميس إن أوكرانيا استلمت ذخائر عنقودية أرسلتها الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد أعلنت في السابع من يوليو أنها سترسل ذخائر عنقودية إلى كييف في إطار حزمة أمنية بقيمة 800 مليون دولار تهدف إلى ضمان عدم قدرة القوات الروسية على وقف هجوم أوكراني مضاد.

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وفي هذا السياق قال المسؤول في البنتاغون الجنرال سيمس مساء الخميس: "هناك قنابل عنقودية بحوزة الأوكرانيين الآن"، لكنه شدد على أنه "ليس لدى الأوكرانيين أي نية لاستعمال القنابل العنقودية في أي منطقة مدنية".

حاوية ذخيرة عنقودية فارغة عالقة في الأرض في إحدى مناطق القتال في أوكرانيا (أرشيفية)
حاوية ذخيرة عنقودية فارغة عالقة في الأرض في إحدى مناطق القتال في أوكرانيا (أرشيفية)
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كما قال إن "تقدّم القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد ليس أمراً سهلاً خصوصاً أن الروس نشروا الكثير من الألغام". وتابع: "الأوكرانيون يحاولون التقدم على طول الجبهة، ربما ليس بالسرعة التي نتمناها، لكن مسرح العمليات صعب".

في سياق آخر، قال سميس إن "الدنمارك وهولندا ملتزمتان بتدريب الطيارين الأوكرانيين على استعمال مقاتلات إف-16"، مضيفاً أن "لا تفاصيل عن التدريب الأميركي بعد".

وأخيراً قال المسؤول الدفاعي الأميركي أن "الولايات المتحدة تسعى إلى دعم الجبهة في شرق أوروبا في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا".

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