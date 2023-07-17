ترمب يكشف خطته لحل أزمة أوكرانيا.. في غضون 24 ساعة

أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عن نيته، في حال فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2024، السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
Trump describes how he could solve Russia-Ukraine conflict in 24 hours https://t.co/6q0EeBuysE— Fox News (@FoxNews) July 16, 2023
وقال ترمب في مقابلة مع "فوكس نيوز" نشرت أمس الأحد: "سأتصل (بالرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لإبرام اتفاق مع (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي"، مؤكداً أن هذا "سيحدث بسرعة كبيرة".
وأضاف، "أود أن أقول لزيلينسكي: "هذا يكفي، أنت بحاجة إلى عقد صفقة."وتابع، ردا على سؤال حول كيفية حصوله على موافقة روسيا لإبرام اتفاق سلام، "سأخبر بوتين: إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق، فسنمنحهم الكثير، أكثر من أي وقت مضى، إذا لزم الأمر"، مؤكدا: "سأبرم اتفاقا في يوم واحد".
في مارس/آذار الماضي، تعهّد ترمب، أن بإمكانه وقف الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
وزعم ترمب مرارا وتكرارا منذ بدأت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد دون لم يوضح كيف سيفعل ذلك.
-
قصف على مستشفى بأم درمان استهدف طابقاً يقيم فيه البشيركشف محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير أن القصف الذي طال مستشفى علياء في أم درمان استهدف الطابق الذي يقيم فيه البشير واثنان من كبار المسؤولين ... العرب والعالم
-
وزير خارجية اليمن: وصول السفينة المكلفة بتفريغ صافر للحديدةأعلن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أمس الأحد وصول السفينة البديلة (نوتيكا) إلى ميناء الحديدة استعدادا لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام ... اليمن
-
إنتر ميامي يعلن الارتباط بعقد مع بوسكيتس حتى 2025أعلن إنتر ميامي المنتمي لدوري المحترفين الأميركي لكرة القدم الارتباط بعقد مع سيرجيو بوسكيتس بعقد حتى 2025 يوم الأحد. وخطف إنتر ميامي ... رياضة