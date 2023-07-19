ديسانتيس لا يدعم تصعيد تورط واشنطن في الصراع الأوكراني الروسي

تجنب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، مرشح الحزب الجمهوري، للبيت الأبيض 2024، سؤالاً يوم الثلاثاء حول ما إذا كان كرئيس سيدفع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للتنازل عن الأراضي التي استولت عليها روسيا خلال غزوها.

وسئل ديسانتيس في مقابلة على شبكة CNN عما إذا كان سيدفع زيلينسكي لتقديم تنازلات عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في محاولة لإنهاء الحرب. وقال ديسانتس إنه لا يدعم تصعيد تورط الولايات المتحدة في الحرب. كما تراجع عن التعليقات التي أدلى بها والتي وصف طبيعة الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه "نزاع إقليمي".

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وكان زيلينسكي رئيس أوكرانيا قد قال إن التنازل عن أي أرض لروسيا ليس خيارًا، وشنت بلاده مؤخرًا هجومًا مضادًا لاستعادة الأراضي المفقودة.

ويعكس تجنب ديسانتيس لهذه القضية انقسامًا في الحزب الجمهوري بشأن دعم أوكرانيا. بينما يدعم صقور الدفاع الجمهوريون التقليديون إلى حد كبير أي تمويل تحتاجه أوكرانيا، كان الجناح الأكثر تحفظًا في الحزب ينتقد بشدة مليارات الدولارات من الدعم الأميركي لأوكرانيا.

وقال ديسانتيس يوم الثلاثاء إن "الهدف سيكون سلامًا مستدامًا لا يكافئ العدوان".

وحول توجيه الاتهامات إلى الرئيس السابق دونالد ترمب قال ديسانتيس "إن التهم الموجهة إلى دونالد ترمب بشأن محاولة التخريب الانتخابي لعام 2020 لن تكون مفيدة للولايات المتحدة".

وقال حاكم فلوريدا "آمل ألا يتم اتهامه ولا أعتقد أنه سيكون في صالح البلد".

وسعى ديسانتيس أيضًا إلى تجاهل المخاوف بشأن حالة حملته لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، حيث يتخلف عن ترمب بنحو 30 نقطة بينما يقال إنه يواجه مشاكل في جمع التبرعات وتنفيذ تغييرات في الموظفين.

ورد ديسانتيس بالقول "إن وسائل الإعلام التي أبلغت عن مثل هذه التحديات كانت متحيزة، بعد أن كانت تقول بأنني كنت أقوم بعملي بشكل سيئ طوال فترة عملي كحاكم لولاية فلوريدا".