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An American flag is unfurled from the roof of the Pentagon at the site where a jetliner hit the building during ceremonies commemorating the 20th anniversary of the September 11, 2001 attacks in Arlington, Virginia, U.S., September 11, 2021. REUTERS/Al Drago
مبنى البنتاغون (أرشيفية)
أميركا وبايدن

اختلاف بين مجلسي النواب والشيوخ حول ميزانية البنتاغون

سيتعيّن على أعضاء المجلسين الاتفاق في الخريف لوضع صيغة نهائية لتمويل الجيش الأميركي

العربية.نت
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أقرّ أعضاء مجلس الشيوخ الخميس الميزانية السنوية للبنتاغون، ولكن بنسخة مختلفة عن تلك التي اعتمدها مجلس النواب، وسيتعيّن على أعضاء المجلسين الاتفاق في الخريف لوضع صيغة نهائية لتمويل الجيش.

وتنص الميزانية على تمويل قدره 886 مليار دولار طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ويمنح العسكريين زيادة على الرواتب بنسبة 5.2%، ويوفّر مساعدات لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار.

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ووافقت أغلبية واسعة على النص إذ أيّده 86 عضواً بينما كان يكفي تصويت 60 عضواً لإقراره، وعارضه 11 آخرون. وصوّت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى جانب الأغلبية الديمقراطية الضعيفة في المجلس.

لكن يختلف النص عن ذلك الذي أقره مجلس النواب في 14 يوليو، حيث أضافت الأغلبية الجمهورية تدابير إضافية إلى نصها من شأنها أن تنهي الرعاية الطبية للمتحولين جنسياً في صفوف الجيش، وتمنع البنتاغون من تغطية نفقات سفر العسكريين الراغبين بالتوجه إلى ولاية أخرى لإجراء عملية إجهاض.

وعليه، سيتعين على مجلسي النواب والشيوخ إيجاد توافق لا يتوقع أن يكون سهلاً، اعتباراً من أيلول، بعد العطلة الصيفية.

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