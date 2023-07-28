بعد الاتهام الجديد.. ترمب: تقدمي على بايدن بالاستطلاعات سبب استهدافي

حث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس الخميس، الحزب الجمهوري على اتخاذ إجراءات رداً على توجيه وزارة العدل اتهامات إضافية ضده بشأن تعامله مع الوثائق السرية والاحتفاظ بها.

وقال ترمب لشبكة "فوكس نيوز" بعد وقت قصير من تقديم لائحة الاتهام النهائية أنه يعتقد أن التهم الأخيرة ترقى إلى "التدخل في الانتخابات على أعلى مستوى"، واصفًا المزاعم بأنها "سخيفة".

مادة اعلانية

وقال ترمب: "هذا سوء سلوك من المدعي العام تم استخدامه على مستوى لم يسبق له مثيل من قبل"..."إذا لم أكن أتقدم على بايدن كثيرًا في العديد من استطلاعات الرأي، ولن أكون المرشح الجمهوري، فلن يحدث ذلك.. لن يحدث ذلك ".

وقال الرئيس السابق إن البلاد "تعاني من انتهاكات وزارة العدل"، مضيفا، "نأمل أن يفعل الحزب الجمهوري شيئا حيال ذلك".

وزارة العدل ترد

واتهمت وزارة العدل، في ملف جديد الخميس، ترمب بمحاولة حذف لقطات للمراقبة في منزله في منتجع مارا لاغو في فلوريدا Mar-a-Lago.

وتتهم اللائحة الجديدة ترمب بالتصرف مع كارلوس دي أوليفيرا مساعد ترمب والمتهم الآخر الشريك لترمب والت ناوتا بمحاولة حذف اللقطات.

وتشير لائحة الاتهام إلى الجهود التي بذلها دي أوليفيرا ، 56 عاماً، لتحديد المدة التي تم خلالها تخزين اللقطات الأمنية على نظام منتجع مارا لاغو بالإضافة إلى أنه أخبر لاحقًا موظفًا آخر في الموقع أن "الرئيس أراد حذف النظام".

وكان ترمب قد دفع في السابق بأنه غير مذنب في التهم الأصلية المرفوعة في القضية.