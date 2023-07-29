أميركا تدعو روسيا لوقف "السلوك غير المسؤول" في أجواء سوريا

دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن روسيا السبت إلى الالتزام بالقوانين التي تحمي المجالات الجوية للدول و"وقف السلوك غير المسؤول"، وذلك عند سؤاله عن احتكاك طائرات روسية مع مسيرات أميركية في سوريا.

وقال الجيش الأميركي إن طائرة مسيرة من طراز "إم. كيو-9" تعرضت لأضرار "بالغة" عندما أصيبت بمقذوف ناري من طائرة مقاتلة روسية في أثناء تحليقها فوق سوريا الأسبوع الماضي، في أحدث مواجهة قريبة المدى بين الطائرات العسكرية الروسية والأميركية في المنطقة.

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وقال أوستن عند سؤاله عن الحادث في مؤتمر صحفي في مدينة برزبين الأسترالية: "ندعو القيادة الروسية إلى التأكد من أنها تصدر توجيهات لقواتها للالتزام بقوانين السماء والتأكد من وقف هذا السلوك غير المسؤول".

وأضاف أوستن: "سنواظب على التواصل عبر القنوات القائمة للتعبير عن مخاوفنا وسنواصل إشراك القيادة العليا كلما اقتضى الأمر. ولكن مرة أخرى سنواصل العمل كما عملنا دائماً في المجالات الجوية، وسنحمي مصالحنا ومواردنا".

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت عن الأدميرال أوليغ جورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قوله إن طائرة مسيرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت بما ينذر بالخطر من طائرة عسكرية روسية طراز "سو-34 صباح" اليوم الجمعة.

وأوضح جورينوف أن الحادث الذي شاركت فيه طائرة مسيرة من طراز "إم. كيو9" وقع فوق محافظة الرقة.

وأضاف: "اتخذ الطياران الروسيان، اللذان أظهرا مهنية عالية، على الفور الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام بطائرة مسيرة تابعة للتحالف".

ووردت أنباء من روسيا والولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية بخصوص وقائع مماثلة.