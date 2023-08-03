ترمب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الخميس ببراءته أمام محكمة فدرالية في واشنطن بتهم تتعلق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكان موكب المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب لجمهوري لانتخابات 2024 قد وصل بوقت سابق إلى المحكمة حيث كانت بانتظاره حشود من الصحافيين، وفق فرانس برس.

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والمحكمة تقع قرب الكابيتول، مقر الكونغرس الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في السادس من يناير 2021.

اتهام لبايدن

يشار إلى أنه قبل ساعات من مثوله أمام المحكمة، اتهم الرئيس الأميركي السابق خلفه جو بايدن باستخدام القضاء "كسلاح" ضده،

وقال ترمب الذي يخوض حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض إن بايدن أعطى توجيهات لوزارة العدل لاتهامه "بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها" لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلاً من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية.

كما أضاف عبر منصة تروث سوشال: "الديمقراطيون لا يريدونني مرشحاً ضدهم وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق"، مشدداً على أنه "قريباً، في 2024، سيحين دورنا".

بعدها كتب الرئيس السابق في سلسلة رسائل على المنصة: "أنا ذاهب الآن إلى العاصمة واشنطن ليتم اعتقالي بسبب قيامي بتحدي انتخابات فاسدة ومزورة ومسروقة"، مردفاً: "إنه لشرف عظيم. لأنه يتم اعتقالي من أجلكم. اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً".

غير مسبوقة

وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نُشرت الثلاثاء، بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأميركية من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي.

كما تعد هذه الاتهامات غير مسبوقة وتعتبر الأكثر جدية يواجهها ترمب لأنه كان آنذاك رئيساً في منصبه.

في المقابل فإن الدعوَيَين الجنائيتين السابقتين المرفوعتين ضده هذا العام، بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرية، تتعلقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.