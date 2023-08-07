ديسانتس للجمهوريين: إذا ركزنا على أحداث 6 يناير ووثائق ترمب بالمرحاض سنخسر

حذر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والمرشح الجمهوري للرئاسة في مقابلة جديدة من أن الجمهوريين سيخسرون الانتخابات المقبلة إذا أصبح السباق "استفتاء" حول هجوم الكابيتول في 6 يناير والمشاكل القانونية للرئيس السابق ترمب.

ديستانس الذي يكافح الكآبة المتزايدة لحملته وشكوك المانحين بينما يتقدم ترمب عليه في استطلاعات الرأي قال لشبكة NBC News أن حملة 2024 يجب أن تركز على الرئيس بايدن وليس ترمب.

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وأضاف "إذا كانت الانتخابات عبارة عن استفتاء على سياسات جو بايدن والإخفاقات التي رأيناها، ووعودنا بتقديم رؤية إيجابية للمستقبل فسنفوز بالرئاسة".

وتابع "من ناحية أخرى ، إذا لم تكن الانتخابات حول 20 يناير 2025، ولكن 6 يناير 2021 ، أو ما هي الوثيقة التي تركها ترمب في المرحاض في فلوريدا Mar-a-Lago فسوف نخسر".

وقال ديسانتيس حول نتيجة انتخابات 2020 "لقد خسر ترمب بالطبع".

وأضاف "جو بايدن هو الرئيس".

ويتقدم ترمب في إستطلاعات الرأي على جميع مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة وأقرب منافسيه ديستانس ب 37 نقطة، وتاريخيا لا يوجد مرشح حصل على هذه النسبة وخسر الانتخابات التمهيدية.