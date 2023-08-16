ترمب: بايدن فقد عقله ويقود بلادنا إلى الجحيم
توعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في وقت سابق الرئيس جو بايدن بمحاسبته عن فترته الرئاسية
هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي Truth Social، خلفه الرئيس جو بايدن ووصفه بـأنه "كارثة نفسية" تقود الولايات المتحدة إلى الجحيم.
وأشار الرئيس الأميركي السابق في منشوره إلى أن بايدن أصيب بالجنون، وقال: "أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس فقط غبي وعديم الكفاءة، بل أعتقد أنه فقد عقله، إنه مجنون فقد عقله".
وأضاف ترمب إلى أن هذا يبدو جليا من خلال سياسات الدولة المثيرة للاشمئزاز والمهدّدة التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية.
توعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في وقت سابق الرئيس جو بايدن بمحاسبته عن فترته الرئاسية.
وقال ترمب "عندما أعود للبيت الأبيض سأطلب التحقيق مع بايدن حول انتهاكات فترته الرئاسية".
"أرادوا تسهيل اعتقالي"
وأضاف أن "في أميركا هناك من يعلم أنه لا يمكن هزيمتي بالاقتراع لذا أرادوا تسهيل اعتقالي"، متهما "جماعات الضغط بدفع الملايين لاعتقاله ومنعه من الترشح للرئاسة".
وقبل أسبوعين، اتّهم الملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل خلفه الديمقراطي بايدن بأنّه "فاسد" ويسعى للإطاحة "بخصمه السياسي الأبرز".
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