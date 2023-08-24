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This handout video grab taken from a footage posted on April 6, 2023 on the Telegram account of the press-service of Concord -- a company linked to the chief of Russian mercenary group Wagner, Yevgeny Prigozhin -- shows Yevgeny Prigozhin at a cemetery for fallen PMC Wagner fighters in the settlement of Goryachiy Klyuch in the southern Russian Krasnodar region. (AFP)
قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين
روسيا و بوتين

مسؤولون أميركيون: صاروخ انطلق من داخل روسيا أسقط طائرة قائد فاغنر

وكالة "رويترز" تنقل عن مسؤولين أميركيين ترجيهم أن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل روسيا وأسقط طائرة يفغيني بريغوجين

العربية.نت
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم، اليوم الخميس، إن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل روسيا أسقط الطائرة التي كان على متنها قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، على الأرجح.

من حطام الطائرة
من حطام الطائرة
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وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز "إمبراير ليغاسي 600" أمس الأربعاء قرب قرية كوجينكينو بمنطقة تفير وهي في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم عشرة هم سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

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وأظهر مقطع مصور الطائرة وهي تنخفض بسرعة ومقدمتها باتجاه مستقيم تقريباً نحو الأرض وعمود دخان أو بخار خلفها.

وفتح محققون روس تحقيقاً جنائياً للوقوف على ملابسات ما حدث. وقالت مصادر لم تكشف عن هويتها لوسائل إعلام روسية إن الطائرة سقطت بعد إصابتها بصاروخ أو أكثر أرض-جو.

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