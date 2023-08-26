مدعي عام أوكرانيا السابق: بايدن دفع مليار دولار لإقالتي

قال المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين لقناة "فوكس نيوز" Fox News إنه طُرد خلال إدارة أوباما بسبب تحقيقه في شركة "بوريسما"، وهي شركة الطاقة التي عمل هانتر بايدن في مجلس إدارتها.

وأكد شوكين أنه مقتنع بأن الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو طرده ومنعه من التحقيق لأن نائب الرئيس آنذاك جو بايدن ونجله هنتر تلقوا رشوة.

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واعتبر أنه لو واصل الإشراف على تحقيق شركة "بوريسما"، لكانت الحقائق كشفت حول الأنشطة الفاسدة التي كانوا منخرطين فيها.

ومنذ أيام، قال متحدث باسم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن تعيين محقق خاص بقضية هانتر بايدن إن وزارة العدل الأميركية تحمي عائلة الرئيس بايدن.

واعترض المشرعون الجمهوريون على قرار المدعي العام ميريك جارلاند يوم الجمعة تعيينه مستشارًا خاصًا للتحقيق في الابن الأول هانتر بايدن.

وأشعل نواب الحزب الجمهوري من أعلى المستويات النار في تعيين جارلاند للمحقق الخاص الأميركي ديفيد فايس لقيادة الادعاء في اتهامات هنتر بايدن بخصوص الضرائب وقضية والأسلحة.

ووصف رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر إعلان جارلاند بأنه "جزء من جهود وزارة العدل لمحاولة التستر على عائلة بايدن في ضوء الأدلة المتزايدة على دور الرئيس بايدن في مخططات عائلته لبيع نفوذه مقابل ملايين الدولارات من قبل شخصيا أجنبية".