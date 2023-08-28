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ترمب ورون ديسانتس (فرانس برس)
ترمب ورون دي سانتيس (فرانس برس)

ترمب يسخر من منافسه الأشرس: سمعت أنه سينسحب

دبي - العربية.نت
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لا يترك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرصة لتسجيل الأهداف في مرمى منافسيه سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين.

وفي جديد ترمب المشغول بمسار معقد من الملاحقات القضائية، تلميحه إلى إمكانية انسحاب منافسه، حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس من السباق الرئاسي.

تعليق ترمب على تروث سوشيال
تعليق ترمب على تروث سوشيال
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فقد أشار في تعليق ساخر على منصته "تروث سوشيال" أنه سمع أحاديث في الأوساط السياسية تفيد بأن دي سانتيس، الذي غرق في حالة من الفوضى والتعثر، والتي انهارت نتائجه في استطلاعات الرأي، ما جعله في المركزين الثالث والرابع في بعض الولايات، سوف ينسحب من السباق الرئاسي من أجل الترشح في فلوريدا فقط ضد ريك سكوت لمجلس لشيوخ.

لا فرصة لديه

كما أردف الرجل السبعيني الطامح إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، قائلا: "المفروض أن ينسحب، لا توجد لديه أي فرصة، و الداعمون سيوقوفون دعمه قريباً!".

ولا يزال ترمب يتقدم في استطلاعات الرأي بهامش واسع على المرشحين الثمانية في حزبه، ما يؤهله ضمنا لأن يصبح المرشح الجمهوري الرسمي للرئاسة 2024.

في حين تعتبر أرقام الجمهوريين الثمانية، الذين ظهروا على خشبة المسرح، خلال المناظرة الانتخابية الأولى، الأسبوع الماضي، ضعيفة، على الرغم من تصدر دي سانتيس.

وكان حاكم فلوريدا الذي انتقد بشدة مزاعم ترمب بتزوير الانتخابات، قلص حجم حملته وأعاد تشكيلها في الأسابيع الأخيرة بعد فشله في إحراز تقدم لإطاحة الرئيس السابق، كحامل لواء الحزب الجمهوري في الأشهر الأولى من الانتخابات التمهيدية.

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