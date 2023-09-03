ملفات الصحة والعنف والإجهاض.. أوراق بايدن الانتخابية ضد "الجمهوريين"

يشير الرئيس جو بايدن إلى أن الرعاية الصحية ستكون جزءًا كبيرًا من خطته الانتخابية للهجوم على "الجمهوريين" في انتخابات عام 2024.

وفي حديث بالبيت الأبيض للاحتفال بالتقدم الجديد نحو خفض أسعار الأدوية الموصوفة وتكاليف الرعاية الصحية الأخرى للجمهور، ألقى بايدن مرارًا باللوم على الجمهوريين، وتحديدًا أولئك الذين يدعمون الرئيس السابق دونالد ترمب، للتصويت ضد قانون خفض التضخم والسعي لإلغاء أوباماكير.

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وقال الرئيس بايدن "هناك الكثير من الجمهوريين العظماء حقًا. أعني ذلك بصدق، لكنني سأقف في وجه جمهوريي (ماقا) الذين صوتوا ضد قانون خفض التضخم والذين ما زالوا يحاولون إلغاءه".

وتابع "جمهوريو MAGA يحاولون منذ سنوات التخلص من قانون الرعاية الميسرة وحرمان عشرات الملايين من الأميركيين من الوصول إلى رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة. وأضاف: "في عهدي، يجب أن تكون الرعاية الصحية حقًا، وليس امتيازًا، في هذا البلد".

واختتم الرئيس أيضًا خطابه قائلا "نسمع جميعًا من أصدقائنا على الجانب الآخر عما يزعمون أن أميركا تسير باتجاه خاطئ. يقولون لك إننا نفشل، إن أميركا تفشل. حسنًا، إنهم مخطئون. أميركا لا تفشل".

وقال بايدن: "هذا هو الفوز. وكما قلت ألف مرة، ليس هناك تراجع في أميركا". "لم يكن المراهنة ضد أميركا رهانًا جيدًا على الإطلاق. لا تزال هذه دولة تؤمن بالصدق واللياقة والنزاهة، وما زلنا دولة تؤمن بالعمل الجاد. ومازلنا منارة للعالم أجمع".

ويأتي خطاب الرئيس بعد انتهاء ما يقرب من شهر من الإجازة في ديلاوير ونيفادا، وقد أخبر المسؤولون في حملة إعادة انتخابه صحيفة واشنطن إكزامينر سابقًا أنه يخطط لتكثيف هجماته ضد برنامج الجمهوريين.

ولعدة أشهر هذا الصيف، علق بايدن آماله في إعادة انتخابه على حملة "بيدانوميك " على مستوى البلاد. لكن تلك الحملة فشلت في رفع استطلاعاته الاقتصادية الكئيبة.

ويقول مسؤولو حملة بايدن 2024 الآن إن الرئيس يخطط لاستخدام الرعاية الصحية، والعنف المسلح، وحقوق التصويت، والإجهاض، وكلها أمور يعتبرها الديمقراطيون عوامل تعبئة مهمة لقاعدتهم والناخبين الشباب على وجه الخصوص.

وفي عام 2020، خاض بايدن الانتخابات ضد ترمب الذي كان يشغل المنصب آنذاك، وركز على رسالة إنقاذ "روح الأمة". وهذه المرة، يحث الرئيس الناخبين على مساعدته في "إنهاء المهمة".

الولايات المتأرجحة

وشدد مسؤولو الحملة على أن "العملية السياسية لبايدن لا تهدف فقط إلى الحصول على أصوات له شخصيا ولكن أيضًا للمرشحين ذوي الدعم المنخفض، وأضاف هؤلاء المسؤولون أن بايدن سيبدأ قريبًا في حشد المشرعين الديمقراطيين في المناطق والولايات المتأرجحة الحاسمة، تمامًا كما فعل قبل الانتخابات الرئاسية وانتخابات التجديد النصفي 2022.

وقال أحد مسؤولي حملة بايدن "نحن في وضع قوي مقارنة بالكثير من شاغلي المناصب بسبب مدى فعالية حكمنا وحجم التشريعات التي دعمناها والتي تحظى بشعبية كبيرة، وتعكس أيضًا الكثير من القضايا الرئيسية التي نعرف أنها على رأس أولوياتنا.

ومع ذلك، فإن بايدن يسير على خط رفيع عندما يتعلق الأمر بزيادة الضغط على الجمهوريين وخاصة قاعدة ترمب.

وقال البيت الأبيض وحملة إعادة انتخابه إن الرئيس لن يعلق على المشاكل القانونية التي يعاني منها خصمه الرئيسي. وكشف أحد كبار المسؤولين الديمقراطيين "أن هناك مخاوف من أنه كلما زاد سفر بايدن وتجددت خطاباته، زادت فرصته بالتعليق على "سيرك ترمب". حيث ترى حملة بايدن أن أفضل طريقة للرئيس لتجنب الظهور وكأنه يؤثر على محاكمات ترمب المقبلة هي "الالتزام بالقضايا" والسماح للناخبين باستخلاص استنتاجاتهم الخاصة حول الاختلافات بين برنامجه وبرامج الجمهوريين.