في خطوة مفاجئة.. ماسك يزور الحدود مع المكسيك فما هدفه؟

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه سيزور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في تكساس هذا الأسبوع لمواجهة "القضية الخطيرة" المتعلقة بأمن الحدود.

ورد ماسك على مقطع فيديو شاركته قناة فوكس نيوز يُظهر مهاجرين يركبون أعلى قطار شحن متجهًا إلى الولايات المتحدة.

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وقال ماسك في وقت متأخر من يوم الاثنين على منصة التواصل الاجتماعي X، التي يملكها: "لقد تحدثت مع النائب الجمهوري توني غونزاليس الليلة وأكد أنها مشكلة خطيرة".

وأضاف "لقد طغت عليهم أرقام غير مسبوقة لقد وصلوا للتو إلى أعلى مستوى لهم على الإطلاق وما زالت ترتفع!" وتابع "سأقوم بزيارة Eagle Pass في وقت لاحق من هذا الأسبوع لأرى ما يحدث بنفسي".

وأعلنت مدينة إيجل باس بولاية تكساس حالة الطوارئ الأسبوع الماضي بسبب ما وصفته بـ"التدفق الشديد للمهاجرين إلى المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية".

وارتفعت تدفقات المهاجرين على الحدود بنسبة 27% تقريبًا الشهر الماضي، وفقًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود، حيث واجه المسؤولون الأميركيون 232.972 شخصًا يدخلون البلاد دون تصريح عبر الحدود الجنوبية الغربية في أغسطس.

وكان أمن الحدود نقطة تركيز رئيسية للجمهوريين في الدورة الانتخابية لعام 2024. وأكد مكتب غونزاليس أنه تحدث مع ماسك يوم الاثنين ونقل عضو الكونغرس ما رآه خلال زيارته إلى إيجل باس في وقت سابق من ذلك اليوم.