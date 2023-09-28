شاهد.. وزير الخارجية الأميركي يعزف على الغيتار ويغني

على أنغام آلة الغيتار التي يهواها، أطلق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مبادرة دبلوماسية موسيقية عالمية بطريقته الخاصة.

وفي فيديو منشور على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، ظهر الوزير الأميركي، أمس الأربعاء وهو يعزف ويغني، وكتب قائلاً "لا أستطيع تفويت فرصة الليلة للجمع بين الموسيقى والدبلوماسية. ومن دواعي سروري إطلاق مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية الجديدة".

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

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وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن هذه المبادرة هي لتعزيز دور الموسيقى كأداة دبلوماسية من أجل السلام والديمقراطية ودعم أهداف السياسة الخارجية الأوسع للولايات المتحدة، بحسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي.

وأعلن بلينكن إطلاق المبادرة بالتعاون مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأيقونات صناعة الموسيقى، وقادة الفنون والعلوم الإنسانية، وخريجي التبادلات الدبلوماسية الموسيقية في الوزارة.

عاشق للموسيقى.. وعازف غيتار هاو

هذا ويعرف عن الوزير الأميركي أنه عاشق للموسيقى ويشجع الدبلوماسية الثقافية، ويتعرف على الفنانين الموهوبين في الأماكن التي يزورونها.

وبلينكن عازف غيتار هاوٍ، وفي نهاية عام 2022 شارك بعضاً من أغانيه المفضلة، مقسمة إلى قائمتين عبر تطبيق "سبوتيفاي".

وفي مقابلة عام 2021 مع مجلة "رولينغ ستون"، تحدث بلينكن عن أذواقه الموسيقية الواسعة، التي تشمل نجوماً أميركيين مثل بوب ديلان وستيفي ووندر وكارول كينغ ومارشال كرينشو ولو ريد وإيمي مان.

كما قال بلينكن إنه يملك ستة أو سبعة غيتارات في منزله، مضيفاً: "أنا أعسر، ولكن بطريقة ما أنا لست جيمي هندريكس"، في إشارة إلى أسطورة الغيتار الأعسر الراحل من سياتل.