بعد عزل مكارثي.. الزعيم الجمهوري ماكونيل يوجه نصيحة وحيدة

ليس لدى زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل سوى نصيحة وحيدة لرئيس مجلس النواب الجمهوري القادم: "تخلص من اقتراح العزل".

هكذا قال الجمهوري للصحافيين، يوم الأربعاء، موضحا "آمل أن يتخلص المتحدث التالي من اقتراح العزل. وأعتقد أن هذا يجعل مهمة المتحدث مستحيلة، الشعب الأميركي يتوقع منا أن تكون لدينا حكومة فعالة".

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وأضاف ماكونيل أن اقتراح العزل يشبه "مطرقة الخلل الوظيفي" بغض النظر عمن المتحدث.

ويعتبر اقتراح الإقالة هو الإجراء الذي استخدمه يوم الثلاثاء النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا مات غايتس لتجريد رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي من مطرقته، بسبب ما قال المتمردون المناهضون لمكارثي إنه فشل في الوفاء بوعوده.

ويمكن تقديم اقتراح العزل من قبل أي عضو واحد، وصوت سبعة محافظين متشددين آخرين مع غايتس ومع جميع الديمقراطيين لإزالة مكارثي، مما جعله أول متحدث في تاريخ الولايات المتحدة يُطاح به.

وأدت إقالة مكارثي إلى دفع مجلس النواب إلى حالة من الفوضى، ما أجبر المجلس على التوقف والتأجيل حتى الأسبوع المقبل، بينما يتدافع الجمهوريون لمناقشة المرشحين المحتملين الآخرين.

وقال مكارثي إنه لن يسعى لاستعادة منصب رئيس البرلمان بسبب المعارضة الشديدة من المحافظين الثمانية الذين عزلوه.

ويعد اقتراح الإقالة قاعدة قديمة تم استعادتها في عهد الجمهوريين في مجلس النواب في مواجهة مطالب من أمثال غايتس حتى يتمكن مكارثي من تأمين رئاسته في يناير بعد 15 جولة من التصويت.

وفي عهد رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي كان لا يمكن طرح اقتراح الإقالة للتصويت إلا إذا دعمته أغلبية أي من الطرفين.