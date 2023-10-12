تفصيل عن قتل سليماني لم يكشف قط.. ترامب يسخر من نتنياهو

بعد أيام قليلة من المواجهات العنيفةو التي اندلعت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إثر الهجوم المباغت الذي أطلقته حماس السبت الماضي، فجر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مفاجأة من العيار الثقيل.

ففي خطاب له خلال لقائه حشد من مؤيديه في ويست بالم بيتش بفلوريدا، على بعد أميال قليلة من مقر إقامته في مارالاغو، وجه ترامب انتقدادات لاذعة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

Wtf. Trump mocks an Israeli general for warning of a Hezbollah attack from the north—does Trump think it’s a SURPRISE that Hezbollah would attack from the north? Has he seen a map? pic.twitter.com/fzIgHroAZt — David Reaboi, Late Republic Nonsense (@davereaboi) October 12, 2023

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وكشف الرئيس السابق الذي طالما صور نفسه على أنه أشد المدافعين عن إسرائيل، معلومات قال إنه لم يخبرها قط عن دور إسرائيل في مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بمسيرة أميركية في مطار بغداد عام 2020.

لن أنسى خذلان نتنياهو

وقال إن إسرائيل كانت تعمل مع الولايات المتحدة علىتلك الخطة لرضب سليمامي، لكنه تلقى مكالمة هاتفية قبل وقت قصير من تنفيذ الضربة، تعلمه بأن إسرائيل لن تشارك في العملية

كما أردف ساخراً من نتنياهو "لن أنسى أبدًا أن بيبي نتنياهو خذلنا.. لقد كان ذلك أمرا فظيعا للغاية."

ثم وجه سهام انتقاداته إلى المخابرات الإسرائيلية وعدد من المسؤولين العسكريين، ملمحاً إلى الفشل في توقع هجوم حماس ومنعه.

فضلا عن كشف بعض الجنرالات الإسرائيليين لنقطة الضعف في الجبهة الشمالية، وفق تعبيره.

وقال:"وزير دفاعهم أو مسؤول عسكري ما قال آمل ألا يهاجمنا حزب الله من الشمال لأن هذه هي نقطة ضعفنا". وأردف:" لذا في اليوم التالي هاجموهم!"

كذلك، سخر من "تمني" إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن عدم تحريك حزب الله للجبهة الشمالية، قائلا:" قرأت قبل ليلتين أن كل رجال الأمن التابعين لبايدن، قالوا نتمنى ألا يهاجم حزب الله من الشمال، لأن هذه هي النقطة الأكثر عرضة للخطر".

وأردف ستخراً:" حزب الله ذكي للغاية."!

إلا أن تلك التصريحات لم تمر مرور الكرام، فقد وجهت العديد من وسائل الاعلام المحلية والإسرائيلية على السواء، اليوم الخميس العديد من الانتقادات للرئيس الأميركي السابق.

علماً أن ترامب عاد وجدد التزامه بحماية إسرائيل، وقال في المقطع نفسه الذي انتشر خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم:: "علينا أن نحمي إسرائيل، ليس هناك خيار آخر".

وختم مؤكداً أنه لو كان رئيسًا لكانت الولايات المتحدة اكتشفت الهجوم قبل حدوثه ومنعته، في إشارة إلى هجوم السبت الماضي الذي أوقع 1300 قتيل إسرائيلي بينهم 220 ضابطا وجنديا، و1200 فلسطيني و5600 مصاب حتى الساعة.