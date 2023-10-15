بايدن لعباس: حماس لا تدافع عن حق تقرير مصير الفلسطينيين

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير"، كما دان حركة حماس.

"حماس لا تدافع عن الفلسطينيين"

وتعهد بايدن لعباس بتقديم "الدعم الكامل" للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن "حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير"، بحسب بيان للبيت الأبيض حول المحادثة بين الزعيمين.

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"رفض التهجير"

في المقابل، أكد الرئيس الفلسطيني رفضه الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس قوله خلال الاتصال الهاتفي إن من الضروري فتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.

ودعا عباس إلى "ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع".

"جهود تفادي اتساع نطاق الصراع"

كما شدد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن "الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة".

فيما أطلع الرئيس الأميركي نظيره الفلسطيني على جهود الولايات المتحدة "للتنسيق مع الشركاء لتفادي اتساع نطاق الصراع وتناول الرئيسان ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية".

"ردع أي دولة أو جهة تسعى لتصعيد الحرب"

من جهة أخرى، ناقش وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت أهمية الالتزام بقوانين الحرب بما في ذلك حماية المدنيين.



وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن أوستن أبلغ غالانت أن "أميركا تزيد تواجدها في المنطقة لتأكيد التزامها بردع أي دولة أو جهة تسعى لتصعيد الحرب".

وأوضح البيان أن وزيرالدفاع أبلغ نظيره الإسرائيلي بأهمية معالجة الأزمة المتفاقمة في غزة بينما تواصل إسرائيل عملياتها هناك.

هجوم منسق من الجو والبحر والبر

تأتي هذا الاتصالات في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل "لتنفيذ مجموعة من الخطط العملياتية تشمل هجوماً منسقاً من الجو والبحر والبر، على قطاع غزة".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زار جنود مشاة إسرائيليين في غلاف قطاع غزة في وقت سابق السبت، حسب ما أعلن مكتبه في بيان.

ونشر المكتب تسجيلاً مصوراً مصاحباً للبيان ظهر فيه نتنياهو وهو يقول لهم: "هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟ إنها مقبلة".

حصيلة القتلى

وقُتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء الهجوم، وفق مسؤولين إسرائيليين، وأسر المسلحون الفلسطينيون ما لا يقل عن 120 شخصا نقلوهم إلى غزة.

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 وأكثر من 8700 جريح.