واشنطن تخشى "تصعيداً" إضافياً بين إسرائيل وحماس

أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تخشى أن يشهد النزاع بين حماس وإسرائيل "تصعيداً" إضافياً، مبدياً أيضاً خشية من "تدخل إيراني" محتمل.

وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي. بي. إس": "لا يمكننا أن نستبعد فرضية أن تتخذ إيران قراراً بالتدخل مباشرة في شكل أو في آخر، وعلينا أن نستعد لأي احتمال".

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وتابع: "إنه خطر نحن مدركون له منذ بداية" النزاع، وأضاف "لذا تحرّك الرئيس (الأميركي جو بايدن) سريعا وبشكل حازم بنشر حاملة طائرات في شرق المتوسط".

في سياق آخر قال سوليفان إن الولايات المتحدة تركز على إمكانية توفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين للخروج من غزة إلى مصر.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه سيواصل السماح لسكان غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع قبل هجوم بري متوقع لقواته رداً على عملية حركة حماس قبل ثمانية أيام.

وقال سوليفان خلال المقابلة إن الولايات المتحدة تعمل على ضمان توفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى للسكان المدنيين الذين يغادرون غزة.

في سياق منفصل، قال سوليفان إن حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل وأوكرانيا ستتجاوز قيمتها ملياري دولار. وأضاف أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري محادثات مكثفة مع الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع حول ضرورة الموافقة على هذه الحزمة.