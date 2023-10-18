البيت الأبيض: بايدن سيطرح أسئلة صعبة على الإسرائيليين

بعد القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى وإلغاء القمة الرباعية في الأردن، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيطرح "أسئلة صعبة" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقادة الإسرائيليين خلال زيارته.

"يريد الاطلاع على أهداف الإسرائيليين"

وأضاف كيربي أن بايدن يريد الاطلاع على أهداف الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

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كما أضاف أن الولايات المتحدة متفائلة حيال وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان الرئيس الأميركي قد عبر عن "غضبه وحزنه العميق" بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة، وأعطى توجيهاته لمستشاريه للأمن القومي بجمع مزيد من المعلومات.

غادر إلى إسرائيل

وأعرب في بيان خلال توجّهه بالطائرة الرئاسية إلى إسرائيل عن "غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة وما نتج عنه من خسائر رهيبة في الأرواح".

وقال الرئيس الأميركي إنه تحدّث هاتفياً مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "فور سماعه هذه الأنباء".

"مواصلة جمع معلومات"

وأضاف إنه "أعطى توجيهات لفريقه للأمن القومي بمواصلة جمع معلومات بشأن ما جرى بالتحديد".

وشدّد على أنّ "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع حماية أرواح المدنيين أثناء النزاع"، معرباً عن حزنه على "المرضى والطواقم الطبية وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة".

إلغاء زيارة الأردن

وكان من المقرّر أن يزور بايدن الأردن الأربعاء، لكنّ الزيارة "أرجئت" في أعقاب القصف الذي طال المستشفى.

وحمّلت حركة حماس إسرائيل مسؤولية القصف الذي أوقع أكثر من 500 قتيل وفقاً لوزارة الصحة التابعة لها، في حين نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى حركة الجهاد الفلسطينية.

في المقابل، نفت الجهاد "الأكاذيب" و"الاتّهامات الباطلة" التي وجّهها إليها الجيش الإسرائيلي، مؤكّدة أنّ إسرائيل تحاول بذلك "التنصّل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية".