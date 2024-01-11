ترامب يمتدح إلغاء الحماية القانونية للإجهاض.. وبايدن "يستغل" المناسبة

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في ولاية أيوا مساء أمس الأربعاء، إنه فخور بأن المحكمة العليا الأميركية أنهت الحماية القانونية الممنوحة للإجهاض.

وقال ترامب: "على مدى 54 عاماً، كانوا يحاولون إنهاء قضية الإجهاض، وقد فعلتُ ذلك.. وأنا فخور بأنني فعلت ذلك".

وفوراً، استغلت حملة الرئيس الأميركي جو بايدن تعليقات ترامب، ونشرت فيديو على منصة "إكس" يتضمن مقطعا صوتيا لترامب وهو يقول "لقد فعلت ذلك، أنا فخور بأنني فعلت ذلك. كانت معجزة"، وعلّقت كاتبة: "ترامب يتفاخر بإسقاط قضية الإجهاض".

وبعد أقل من ساعة، أعاد بايدن نشر منشور الحملة مع التعليق: "تماماً كما قال: لقد فعل ذلك".

Just like he said: he did it. https://t.co/A0DbnecLuN — Joe Biden (@JoeBiden) January 11, 2024

وبينما يواجه بايدن استطلاعات رأي تظهر نسبة تأييد منخفضة له خاصةً في ما يخص ملف الاقتصاد، أثبت الإجهاض أنه قضية رابحة بالنسبة للديمقراطيين.

ووضعت حملة إعادة انتخاب بايدن لعام 2024 الإجهاض في المقدمة. ويأمل الديمقراطيون أن تحفز هذه القضية الناخبين على الإقبال على التصويت وإبقاء البيت الأبيض في أيدي الحزب الديمقراطي.

وفي الوقت نفسه، يعتبر ترامب متناقضاً في مواقفه بالنسبة للقضايا الاجتماعية، وفقاً لما ذكره موقع "أكسيوس".

وعلى الرغم من سجله كرئيس صوت القضاة الذين عينهم في المحكمة العليا على إلغاء الحماية القانونية للإجهاض، فقد انتقد ترامب أيضاً قوانين مناهضة للإجهاض سنتها الغالبية العظمى من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.

وتعرضت حملة ترامب للتوبيخ سابقاً من قبل المجموعة الرئيسية المناهضة للإجهاض لوصفها الإجهاض بأنه "قضية تخص الولايات".

وفي المقابلة انتقد ترامب مرة أخرى حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بسبب حظر الإجهاض في الولاية، مشيراً إلى أنها ستفقد الجمهوريين الكثير من الأصوات. ولمح إلى أن مثل هذه القيود يجب أن يتم فرضها لاحقاً.