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FILE - Former President Donald Trump arrives at a rally in Cedar Rapids, Iowa, Saturday, Oct. 7, 2023. A lawyer for Donald Trump told a London judge Monday, Oct. 16, 2023, that the ex-president plans to prove that a discredited report by a former British spy that contained “shocking and scandalous claims” that he was compromised by Russians in his first bid for the presidency was wrong and harmed his reputation. (AP Photo/Charlie Neibergall, File)
دونالد ترامب

حتى لو "تجاوز الحدود".. ترامب يطالب بمنحه حصانة شاملة

دبي - العربية.نت
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طالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، بحصانة رئاسية "شاملة" من الملاحقات القضائية الجنائية حتى لو تجاوزت أفعاله "الحدود".

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وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كرئيس سابق يتمتع بحصانة كاملة من الملاحقة القضائية، وحض المحكمة العليا على إصدار حكم لصالحه.

كما أضاف على منصته "تروث سوشيال" أنه "حتى الأحداث التي "تتجاوز الحدود" يجب أن تخضع للحصانة الكاملة"، وإلا يحتاج الأمر سنوات "في محاولة للتمييز بين الجيد والسيئ".

وأشار ترامب إلى أن رؤساء الولايات المتحدة يحتاجون إلى الحصانة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات صعبة، وهذه الحاجة تفوق خطر مخالفتهم القواعد.

جهاز الشرطة.. و"أفراد مارقون"

وشبّه الرئيس الجمهوري السابق الوضع بجهاز الشرطة الذي يجب أن يستمر في العمل على الرغم من تجاوزات أفراد "مارقين" في بعض الأحيان.

واعتبر أن المحكمة العليا التي تميل إلى الجناح اليميني منذ قيامه بتعيين ثلاثة قضاة فيها خلال ولايته الرئاسية، ستتخذ "قرارا سهلا".

وتنظر محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن حاليا في مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القضائية لسعيه إلى تغيير نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

وفي حال رفض استئناف ترامب، كما يتوقع معظم الخبراء القانونيين، من المرجح أن تحال القضية على المحكمة العليا للبت فيها واتخاذ قرار نهائي.

يذكر أن ترامب ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر بينما يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة تشمل السعي لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 وحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني في ناد للغولف خاص به.

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