واشنطن: نفذنا غارات جوية على مواقع صواريخ تابعة للحوثيين

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نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، غارات جوية ضد صواريخ مضادة للسفن للحوثيين كانت ستستهدف خليج عدن.
القيادة المركزية الامريكية تقوم بتدمير صاروخ مضاد للسفن تابع للارهابيين الحوثيين— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) January 20, 2024
تامبا، فلوريدا - كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية في يوم 20 يناير/كانون الثاني وفي حوالي الساعة 4 صباحاً (بتوقيت… pic.twitter.com/pYGpLRu058
وأوضح بيان للقوات الأميركية أن الصاروخ كان معداً للإطلاق، ويمثل تهديداً للسفن التجارية، وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.
وأشارت إلى أنها ضربت الصاروخ ودمرته دفاعاً عن النفس، مؤكدة أن هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية.
تحالف عسكري
وعمدت الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.
ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، كما تجددت تلك الغارات خلال الأيام الماضية.
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