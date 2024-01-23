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President Joe Biden talks on a phone after speaking in the Rose Garden of the White House in Washington, Monday, May 1, 2023, about National Small Business Week. (AP Photo/Carolyn Kaster)
الرئيس الأميركي جو بايدن
الانتخابات الأميركية

استمع.. هل اتصل بايدن بناخبي نيوهامبشير لثنيهم عن التصويت؟

فتح تحقيق في اتصالات تنتحل صوت الرئيس الأميركي للحضّ على عدم التصويت في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في الولاية

العربية.نت
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أعلن المدعي العام في نيوهامبشير الإثنين فتح تحقيق في محاولة "لقمع ناخبين" عبر اتّصال هاتفي آلي ينتحل صوت الرئيس الأميركي جو بايدن للحض على ما يبدو على عدم التصويت في الانتخابات الجمهورية التمهيدية في الولاية.

ويسمع في اتّصال هاتفي صوت أشبه بصوت الرئيس الديمقراطي يتوجّه إلى الناخبين بالقول "من الأهمية بمكان أن تحفظوا أصواتكم لانتخابات نوفمبر".

ويضيف المتحدّث في الاتصال "التصويت هذا الثلاثاء يمكّن الجمهوريين في سعيهم لانتخاب دونالد ترامب مجدداً. صوتكم يحدث فرقاً في نوفمبر وليس في يوم الثلاثاء هذا".

ويبدأ الاتصال الآلي بالعبارة المفضلة لبايدن "يا له من هراء".

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وأعلنت النيابة العامة في نيوهامبشير أن تحقيقاً فتح في الواقعة، مشيرةً إلى أن الاتصال "يبدو أنه مصطنع".

وجاء في بيان للنيابة العامة "تبدو هذه الرسائل محاولة غير قانونية لعرقلة الانتخابات الرئاسية التمهيدية في نيوهامبشير ولقمع ناخبين في نيوهامبشير".

من جهتها قالت مديرة حملة بايدن جولي تشافيز رودريغيز إن الحملة تبحث في اتّخاذ إجراءات إضافية ضد الاتصال الهاتفي الآلي المزيّف.

وشدّدت على وجوب عدم السماح بـ"التضليل لقمع ناخبين وبالتقويض المتعمّد لانتخابات حرة ونزيهة".

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