حاكم ولاية تكساس يتجاهل قرار المحكمة العليا بإزالة الحواجز على الحدود

قال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، إن ولاية تكساس مستعدة لمواجهة الحدث غير المحتمل المتمثل في قيام الرئيس الأميركي جو بايدن بإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني، لتنفيذ قرار المحكمة العليا لإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود مع المكسيك.

وقال، حسنًا، أولاً، سأشعر بالصدمة.

وقال أبوت للمذيع تاكر كارلسون في برنامجه الجديد "غير خاضع للرقابة": "ستكون هذه خطوة غبية من جانبه، وكارثة تامة".

وقال الحاكم من ناحية، كما قد تتخيل، نحن مستعدون ومتأكدون من أننا سنكون قادرين على مواصلة ما كنا نفعله بالضبط خلال الشهر الماضي وهو بناء هذه الحواجز".

وهذا الأسبوع، بدا أن الحرس الوطني في تكساس يتجاهل قرار المحكمة العليا بالموافقة على إزالة حواجز الأسلاك الشائكة، ومواصلة البناء على طول الحدود.

وقد برر أبوت قراره بسبب أن بايدن لم يطبق قوانين الهجرة. وأشار المحافظ إلى السلطة الدستورية التي تتمتع بها الولاية للدفاع عن نفسها ضد غزو المهاجرين، مع استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الحدود.

وأعلن الحكام الجمهوريون في عدة ولايات دعمهم لحاكم ولاية تكساس أبوت في مواجهته أزمة اللاجئين المتدفقين على الحدود.

وقال أبوت إن الولاية نشرت أعضاء من إدارة السلامة العامة في تكساس، بالإضافة إلى ضباط إنفاذ القانون الآخرين مقترنين بأعضاء الحرس الوطني من ولايات أخرى إلى الحدود، لكنه قال إن وجود المزيد من شأنه أن يساعد.

وقال حاكم ولاية تكساس إنه لم يتحدث مع بايدن بشأن الأزمة، لكنه زود الإدارة في الماضي برسائل "تحتوي على حلول فورية كافية" لا تتطلب إقرار "أي قانون جديد" أو التوقيع عليه.

وقال أبوت إنه سيشعر "بالصدمة وخيبة الأمل" إذا انتهت الولايات التي تعهدت بدعمه في جهوده بعدم إرسال أفراد من الحرس الوطني إلى تكساس لمنع تدفق اللاجئين.

وقال"إنهم الآن متحدون معنا وهذا معركة من أجل مستقبل الأميركيين وجميعهم يعرفون ذلك، ولذلك أعتقد أنهم جميعًا سيشاركون في هذا الجهد لمنع دخول المهاجرين".

وتعهد كل من رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، والرئيس السابق ترامب بدعم أبوت في التحدي المتطور حديثًا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.