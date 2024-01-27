واشنطن تدعو بكين لاستخدام نفوذها لدى إيران لوقف هجمات الحوثي

أعلنت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة طلبت من الصين استخدام نفوذها لدى إيران؛ بهدف وقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وذكر المسؤولة أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أثار هذا الأمر مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال محادثات أجريت في تايلاند.

هذا ونقلت رويترز عن مسؤول آخر قوله إن الوزير الصيني أشار لسوليفان أن بلاده أثارت مع طهران مسألة دعمها للحوثيين، وأن واشنطن تنتظر لترى ما إذا كانت بكين ستضطلع بدور في هذه القضية.

هذا وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الضربات الأميركية البريطانية ضد الحوثيين بسبب تهديدهم في البحر الأحمر ليست الحل.

هجمات الحوثيين في البحر الأحم

وقال العليمي إن الحل ليس في العمليات الدفاعية، لكن في القضاء على القدرات العسكرية للحوثيين، والشراكة مع الحكومة الشرعية للسيطرة على هذه المناطق، واستعادة مؤسسات الدولة.

وقبيل ذلك أعنلت شركة ترافيغورا إخمادَ حريقٍ استمر لساعات على متن السفينة مارلين لواندا ، جراء صاروخ أطلقه الحوثيون.

وأوضحت الشركة في بيانٍ لها أن السفينة تبحر الآن إلى مرفأ آمن وأن الطاقم بخير. وأضافت الشركة أن سفنها لا تعبر خليجَ عدن في الوقت الراهن.

من جانبها.. شددت الحكومةُ البريطانية على أن المملكة المتحدة تحتفظ بحقِ الرد على هجمات الحوثيين على السفنِ التجارية في البحر الأحمر.

وقال مكتب الحكومة البريطانية، إن لندن ترفض أي هجمات على السفن التجارية وإنها تحتفظ مع الحلفاء بحق الرد على تلك الهجمات.

ويشن الحوثيون منذ أشهر هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما دفع عدة شركات شحن على سلك مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة.