"ترافيغورا": إخماد حريق صهريج شحن بالناقلة "مارلين لواندا" بعد هجوم حوثي

أكدت شركة ترافيغورا أن جميع أفراد الطاقم على متن الناقلة "مارلين لواندا" بخير، وأن الحريق الذي اندلع في صهريج الشحن تم إخماده بالكامل بعد التعرض لهجوم الحوثيين.

وذكرت الشركة أن مارلين لواندا تبحر الآن نحو مرفأ آمن، فيما يواصل الطاقم مراقبة الناقلة والبضائع عن كثب.

وأوضحت أنه لا توجد سفن أخرى تعمل لصالح الشركة تعبر خليج عدن حاليا، وفق "رويترز".

ويشن الحوثيون منذ أشهر هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما دفع عدة شركات شحن على سلك مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الجيش الأميركي نفذ ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن. وجاء في بيانها: "في 27 يناير في حوالي الساعة 3:45 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن يستهدف البحر الأحمر وكان جاهزاً للإطلاق. حددت القوات الأميركية الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. وبعد ذلك قصفت القوات الأميركية الصاروخ ودمرته دفاعا عن النفس. سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".

يأتي ذلك بعدما اندلع حريق على متن ناقلة نفط تابعة لشركة "ترافيغورا" ليل الجمعة-السبت بعد هجوم للحوثيين قرب اليمن.

وأعلنت "ترافيغورا" أن ناقلة النفط "مارلين لواندا" التي تعمل لحسابها أصيبت بصاروخ خلال عبورها البحر الأحمر، مضيفةً أنه "جرى استخدام معدات مكافحة الحرائق على متن الناقلة لاحتواء حريق في صهريج شحن على متنها".

من جهته أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، أن الحركة هاجمت ناقلة النقط "مارلين لواندا" MARLIN LUANDA في خليج عدن بصاروخ مضاد للسفن، معتبرة إياها تابعة لبريطانيا. وأكد المتحدث أن الحوثيين سجلوا إصابة مباشرة أدت إلى نشوب حريق على متن السفينة.